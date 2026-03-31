Vea los goles que le anotaron a la Selección de Costa Rica

La Selección de Costa Rica pierde 2-0 en el fogueo contra la escuadra de Irán. Los nacionales están contra la pared, tras recibir dos goles en el inicio del partido.
La Selección de Costa Rica pierde 2-0 en el fogueo contra la escuadra de Irán. Los nacionales están contra la pared, tras recibir dos goles en el inicio del partido.
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