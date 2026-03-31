Vea los goles que le anotaron a la Selección de Costa Rica

La Selección de Costa Rica pierde 2-0 en el fogueo contra la escuadra de Irán. Los nacionales están contra la pared, tras recibir dos goles en el inicio del partido.

Fue una mala salida del conjunto tico, que dejó a los visitantes con el camino despejado para doblegar a Patrick Sequeira. Por si fuera poco, al minuto 17, Guillermo Villalobos, quien no está teniendo un buen encuentro, cometió penal y al minuto 28, Irán gana 2-0.

Ali Gholizadeh en el minuto 10 y Mehdi Taremi en el minuto 18, desde el punto de penal marcó el 2-0.

Dando lástima, una vez más pic.twitter.com/fZvr0Ndc63 — TD Más (@tdmascrc) March 31, 2026