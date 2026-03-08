Fallece figura clave detrás de ‘El exorcista’, ‘Ace Ventura’ y otros éxitos del cine

James G. Robinson apostó su propia fortuna para levantar una de las productoras independientes más influyentes de Hollywood como 'Ace Ventura' y 'El exorcista: Creyente'.

James G. Robinson, histórico productor de Hollywood y cofundador de Morgan Creek Productions, falleció a los 90 años, según informó recientemente su familia. Robinson fue una figura clave detrás de producciones como Ace Ventura: Pet Detective (Ace Ventura: Un detective diferente), The Exorcist: Believer (El exorcista: Creyente) y otros grandes éxitos del cine.

Según allegados, el cineasta murió en paz el pasado 15 de febrero en Lutherville, Maryland.

En 1988, James G. Robinson cofundó Morgan Creek Productions junto a Joe Roth y apostó fuerte: invirtió alrededor de 80 millones de dólares de su propio dinero para poner en marcha el proyecto. Bajo su liderazgo, la compañía creció hasta convertirse en una de las productoras independientes más reconocidas de Hollywood, con una filmografía que combinó éxitos comerciales y títulos de culto.

Uno de los primeros grandes aciertos del estudio fue Young Guns (Jóvenes pistoleros, 1988), un western juvenil protagonizado por Emilio Estevez, Charlie Sheen, Kiefer Sutherland, Lou Diamond Phillips y Dermot Mulroney, que conectó de inmediato con el público y ayudó a consolidar el nombre de Morgan Creek.

Cuando Roth dejó la empresa en 1989 para asumir la presidencia de 20th Century Fox, Robinson permaneció al frente y consolidó definitivamente la marca.

James G. Robinson (derecha), histórico productor de Hollywood y cofundador de Morgan Creek Productions, dejó una huella imborrable en la industria. (KEVIN WINTER/ AFP )

Éxitos en la gran pantalla

Durante las décadas de 1980 y 1990, Morgan Creek firmó algunas de las películas más emblemáticas del cine comercial estadounidense. En su catálogo destacan títulos como:

Dead Ringers (1988)

(1988) Major League ( Los Indios de Cleveland , 1989)

( , 1989) Enemies, A Love Story ( Enemigos, una historia de amor , 1989)

( , 1989) Skin Deep ( Hasta el cuello , 1989)

( , 1989) Pacific Heights ( Intriga en Pacific Heights , 1990)

( , 1990) Robin Hood: Prince of Thieves ( Robin Hood: Príncipe de los ladrones , 1991)

( , 1991) Freejack (1992)

(1992) White Sands ( Misterio en White Sands , 1992)

( , 1992) The Last of the Mohicans ( El último mohicano , 1992)

( , 1992) True Romance ( Amor a quemarropa , 1993)

( , 1993) Ace Ventura: Pet Detective (Ace Ventura: Un detective diferente, 1994)

En los años posteriores, Robinson continuó promoviendo proyectos de diversos géneros, desde thrillers hasta dramas históricos, como Diabolique (Diabólicas, 1996), Soldier (1998), American Outlaws (Forajidos americanos, 2001), The Good Shepherd (El buen pastor, 2006) y Georgia Rule (La excepción a la regla, 2007), entre otros.

Ya en el siglo XXI, Morgan Creek Productions mantuvo su presencia en franquicias icónicas como The Exorcist: Believer (El exorcista: Creyente, 2023) y en televisión con la serie de Amazon Prime Video Dead Ringers (2023), demostrando la vigencia del sello en la era del streaming.

Más allá del éxito profesional, James G. Robinson construyó una vida familiar sólida. Le sobreviven su esposa, Barbara, con quien compartió 61 años de matrimonio; sus seis hijos —Michael, Patrick, Brian, David, Thomas y Beth—, y sus ocho nietos.