Fallece figura clave detrás de ‘El exorcista’, ‘Ace Ventura’ y otros éxitos del cine

Según su familia, el productor falleció en paz en su casa

Por Fátima Jiménez
James G. Robinson
James G. Robinson apostó su propia fortuna para levantar una de las productoras independientes más influyentes de Hollywood como 'Ace Ventura' y 'El exorcista: Creyente'. (LN con imágenes de archivo)







El ExorcistaAce Ventura
Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA, actualmente cursa un técnico en Criminología. Se unió a La Nación en 2021, donde se ha desempeñado en las secciones de Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

