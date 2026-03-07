Viva

Reconocido actor de ‘Will & Grace’ muere a los 60 años

Según allegados al intérprete, llevaba tiempo librando una larga batalla contra una enfermedad

Por Fátima Jiménez
Will and Grace
Will & Grace es una serie de comedia (sitcom) estadounidense sobre dos mejores amigos que viven en Nueva York: Will, un abogado gay, y Grace, una diseñadora de interiores heterosexual. (Hulu)







Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA, actualmente cursa un técnico en Criminología. Se unió a La Nación en 2021, donde se ha desempeñado en las secciones de Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

