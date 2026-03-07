Reconocido actor de ‘Will & Grace’ muere a los 60 años

Will & Grace es una serie de comedia (sitcom) estadounidense sobre dos mejores amigos que viven en Nueva York: Will, un abogado gay, y Grace, una diseñadora de interiores heterosexual.

El actor estadounidense Corey Parker, recordado por su participación en populares series y películas de las décadas de los años 80 y 90, falleció el jueves 5 de marzo a los 60 años en Memphis, Tennessee, según confirmaron allegados al intérprete a diversos medios.

Los seguidores de Will & Grace recordarán a Parker por su papel de Josh, uno de los novios de Grace Adler, personaje interpretado por Debra Messing, en cinco episodios de la exitosa comedia.

Según los allegados al intérprete, Parker enfrentaba una prolongada batalla contra el cáncer, aunque no se ha especificado el tipo de enfermedad que padecía.

Originario de Nueva York, el actor comenzó su carrera en el cine a mediados de los años 80. Uno de sus primeros papeles reconocidos fue en la cinta Viernes 13, parte V: Un nuevo comienzo, donde interpretó a Pete. Posteriormente apareció en Nueve semanas y media, el drama romántico protagonizado por Kim Basinger y Mickey Rourke.

Su salto a la televisión llegó en 1992 con la comedia Flying Blind, en la que compartió protagonismo con Téa Leoni. En la serie dio vida a Neil Barash, un universitario tímido que se enamora de la extravagante y libre Alicia.

Aunque la producción tuvo solo una temporada, reunió a un elenco destacado que incluía a Lisa Kudrow, Peter Boyle, Andy Dick y Noah Emmerich.

A lo largo de su carrera, el actor acumuló una amplia filmografía con títulos como Biloxi Blues, White Palace, Love Boat: The Next Wave, Nashville y Blue Skies.

En sus últimos años, se dedicó a la enseñanza como profesor de actuación y colaboró como asesor en producciones televisivas recientes como Sun Records y Ms. Marvel.

Corey provenía de una familia ligada al arte. Su madre, Rocky Parker —quien estuvo casada con Patrick Dempsey entre finales de los años 80 y principios de los 90—, y su hermana Noelle también eran actrices. Rocky falleció en 2014.