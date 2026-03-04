Viva

Noah Wyle logra un récord histórico en la TV: gana los cinco premios más importantes en una sola temporada

El actor rompió un récord nunca antes visto en la televisión al ganar los cinco premios más importantes en una sola temporada por ‘The Pitt’

Por La Nación / Argentina / GDA
La actuación de Noah Wyle en 'The Pitt' lo llevó a ganar los cinco principales premios de la televisión en una sola temporada, algo nunca visto.
La actuación de Noah Wyle en 'The Pitt' lo llevó a ganar los cinco principales premios de la televisión en una sola temporada, algo nunca visto. (FREDERIC J. BROWN/AFP)







