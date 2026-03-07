Famoso actor anuncia que ‘perdió’ la batalla contra el cáncer y que se encuentra en fase terminal

El actor Finnian Garbutt se sinceró con sus seguidores respecto a su enfermedad, con la que lucha desde hace cuatro años.

El actor norirlandés Finnian Garbutt, de 28 años, reveló que se encuentra en las “últimas etapas” de su vida tras el rápido avance del melanoma que le diagnosticaron hace cuatro años.

El melanoma es un tipo de cáncer de piel que nace en unas células llamadas melanocitos, que son las que producen la melanina, el pigmento que da color a la piel. Es menos frecuente que otros cánceres de piel, pero resulta más agresivo porque tiene más capacidad de invadir tejidos cercanos y de hacer metástasis en otros órganos del cuerpo.

En una reciente publicación de Instagram, Garbutt explicó que en el último mes empezó a sufrir “bastante dolor en la espalda y la cadera”, lo que llevó a su equipo médico a realizarle nuevas exploraciones.

Según relató, los estudios mostraron que el cáncer “progresa rápidamente” en su cuerpo y que entró en la fase final de su enfermedad.

Garbutt, conocido por interpretar al policía Ryan Power en el drama policial de BBC Hope Street entre 2023 y 2024, lleva cuatro años conviviendo con el cáncer de piel.

En distintas publicaciones explicó que comenzó a tener síntomas a los 25 años, cuando le detectaron un melanoma y se sometió a una cirugía de 12 horas en la que los médicos le extirparon decenas de ganglios linfáticos del cuello y la cara.

El actor Finnian Garbutt relató que el cáncer progresa rápidamente en su cuerpo. (Finnian Garbutt)

En mayo de 2025, el intérprete reveló que los médicos le comunicaron que su cáncer era terminal, apenas dos semanas antes del nacimiento de su hija, Saoirse, en setiembre de 2024.

En ese momento, explicó que el melanoma se extendió al hígado y a los pulmones, lo que marcó un antes y un después en su pronóstico.

Posteriormente, el actor contó que, pese a la dureza del diagnóstico, intenta centrarse en el tiempo de calidad con su familia, especialmente con su bebé.

También agradeció la ola de apoyo de amigos, compañeros de profesión y seguidores de todo el mundo que le hicieron llegar mensajes de cariño y admiración por su actitud frente a la enfermedad.

Garbutt vive en Bangor, en el condado de Down, y suele referirse a su esposa Louise y a su hija como su mayor soporte emocional.