Famoso actor anuncia que ‘perdió’ la batalla contra el cáncer y que se encuentra en fase terminal

El intérprete norirlandés se enteró del avance de su enfermedad cuando comenzó a sufrir un intenso dolor en la espalda y la cadera

Por Fátima Jiménez
Finnian Garbutt
El actor Finnian Garbutt se sinceró con sus seguidores respecto a su enfermedad, con la que lucha desde hace cuatro años. (Tomada de Instagram Finnian Garbutt)







