Viva

David Caruso preocupa a sus amigos: actor de ‘CSI: Miami’ luce irreconocible por no cuidar su salud

El actor de 70 años, famoso por interpretar a Horatio Caine, fue visto en Los Ángeles con un aspecto muy distinto al de su etapa en televisión

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
David Caruso
Amigos de David Caruso expresan preocupación por su salud tras un aumento notable de peso y su vida alejada de Hollywood desde 2012.







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaDavid CarusoCSI: Miami
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.