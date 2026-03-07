David Caruso preocupa a sus amigos: actor de ‘CSI: Miami’ luce irreconocible por no cuidar su salud

Amigos de David Caruso expresan preocupación por su salud tras un aumento notable de peso y su vida alejada de Hollywood desde 2012.

El actor estadounidense David Caruso, recordado por su papel como Horatio Caine en la serie CSI: Miami generó preocupación entre personas cercanas debido a un descuido de su salud y aumento progresivo de peso que lo volvió casi irreconocible, según reportó el sitio Radar Online.

Caruso, de 70 años, alcanzó notoriedad en la década de 1990. El actor interpretó al detective John Kelly en la serie NYPD Blue (Nueva York contra el crimen) entre 1993 y 1994. Ese papel le valió un Globo de Oro y una nominación al Premio Emmy.

Sin embargo, su mayor reconocimiento llegó en los años 2000. El artista encarnó al teniente Horatio Caine en la serie policial CSI: Miami. El personaje se convirtió en el más emblemático de su carrera y lo posicionó como uno de los rostros más conocidos de la televisión.

Caruso también participó en el cine. Entre sus trabajos destacan las películas Jade y El beso de la muerte, ambas estrenadas en 1995.

Aparición reciente genera inquietud

El medio Radar Online informó que amigos cercanos del actor mantienen gran preocupación por su estado físico. Según el reporte, varias personas de su entorno intentan convencerlo para que baje de peso lo antes posible.

El actor fue fotografiado el 5 de febrero durante una de sus escasas salidas públicas. Caminaba por Los Ángeles con un atuendo informal. Vestía un suéter amplio, pantalón holgado y sandalias tipo crocs. Su apariencia contrastó con la imagen que proyectó durante su etapa en televisión.

Una fuente citada por el sitio indicó que el artista aumentó mucho de peso y que su aspecto cambió de forma notable. También señaló que el actor dejó de cuidar su salud. La misma fuente afirmó que en el pasado corría largas distancias sin dificultad, pero ahora su movilidad es limitada.

David Caruso, 70, has raised NYPD blubber fears amid alarming weight gain as health concerns grow fast. More details at the link below. (📸: MEGA) https://t.co/YMIbYIaBdK pic.twitter.com/v1d0Q80b6C — Radar Online (@radar_online) March 3, 2026

Vida alejada de Hollywood

Desde el final de CSI: Miami en 2012, Caruso no volvió a actuar. Según el informante consultado por Radar Online, el actor adoptó un estilo de vida aislado y austero, pese a contar con una fortuna estimada en $25.000.000.

El mismo reporte indicó que el intérprete recibe invitaciones para eventos de Hollywood. Sin embargo, las rechaza de forma constante. Algunas personas consideran que el actor evita exponerse al juicio público sobre su apariencia física.

Posibles riesgos para la salud

El médico especialista en longevidad Gabe Mirkin analizó la situación para Radar Online. El profesional estimó que el actor, quien mide 1,83 metros, podría pesar alrededor de 100 kilos o más.

El experto advirtió que el artista presenta acumulación de grasa en el abdomen. Según su valoración, esa condición podría indicar hígado graso. El especialista también señaló que ese cuadro eleva el riesgo de muerte prematura y sugirió la posibilidad de diabetes.

Personas cercanas al actor consideran que podría requerir intervención médica. También mencionaron que algunos en su entorno sugieren el uso de medicamentos para bajar de peso, como Ozempic, fármaco que se volvió popular en la industria del entretenimiento.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.