Viva

Murió reconocido actor de ‘Pulp Fiction’ y ‘Austin Powers’ tras sufrir un ataque cardíaco

El intérprete británico tenía 68 años; su familia confirmó el fallecimiento

EscucharEscuchar
Por La Nación / Argentina / GDA y Sofía Sánchez Ramírez
'Pulp Fiction' se estrenó en 1994.







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Stephen HibbertPulp FictionAustin Powers
La Nación / Argentina / GDA

La Nación / Argentina / GDA

La Nación de Argentina forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

Sofía Sánchez Ramírez

Sofía Sánchez Ramírez

Periodista de entretenimiento y cultura en Viva y la Revista Dominical. Graduada como bachiller en Comunicación Social de la Universidad de Costa Rica. Estudiante activa de licenciatura en Comunicación Estratégica en la misma institución. Trabajó para sucesos, últimas horas e internacionales.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.