Murió reconocido actor de ‘Pulp Fiction’ y ‘Austin Powers’ tras sufrir un ataque cardíaco

Stephen Hibbert, el actor y guionista británico cuya carrera quedó marcada por su interpretación de The Gimp en el clásico de culto Pulp Fiction, murió a los 68 años.

Según confirmó su familia a medios internacionales, el hecho ocurrió el pasado lunes 2 de marzo en Denver, Colorado, a causa de un ataque cardíaco repentino.

Sus hijos, Ronnie, Rosalind y Greg, compartieron un comunicado oficial: “Nuestro padre falleció inesperadamente esta semana. Su vida estuvo llena de amor y dedicación a las artes y a su familia. Muchos lo extrañarán profundamente”.

Aunque Hibbert desarrolló una trayectoria multifacética en Hollywood, su incursión en el filme de 1994 dirigido por Quentin Tarantino le otorgó una no

toriedad imperecedera. En la cinta, interpretó a un personaje cautivo, donde vistió un traje de látex negro y una máscara con cierre, en una de las secuencias más crudas y sombrías del cine independiente de los años noventa.

En declaraciones a Vulture en 2014, Hibbert confió su aprecio por aquel trabajo: “No creo que vaya a tener nunca un crédito más genial que ese. Me encanta el hecho de haber participado”.

Por su parte, Tarantino reveló años después que, en su concepción original del guion, el personaje era una víctima seleccionada por sus captores años antes de los eventos narrados en la historia.

La versatilidad de Hibbert se manifestó mucho antes de su salto a la pantalla grande, ya que el originario de Fleetwood, Inglaterra, inició su carrera profesional en el ámbito de la escritura televisiva, destacándose por su labor en el programa Late Night with David Letterman entre 1984 y 1986.

A partir de allí, su pluma participó en producciones de gran alcance como Animaniacs, Darkwing Duck, Mad TV y la popular serie Boy Meets World. También colaboró en el guion de la película It’s Pat: The Movie, protagonizada por su entonces esposa, la actriz Julia Sweeney, con quien compartió años de amistad y trabajo previo junto al director de Pulp Fiction en los círculos de improvisación de The Groundlings.

Tras el éxito de la cinta de Tarantino, Hibbert continuó con participaciones en el cine comercial con títulos como Austin Powers: The Spy Who Shagged Me y El gato, ambas protagonizadas por Mike Myers, además de apariciones en proyectos televisivos como Just Shoot Me! y Dr. Ken.

En su faceta docente, compartió sus conocimientos sobre improvisación y teoría cinematográfica en la Escuela de Artes de Denver y el teatro Chaos Bloom.

Su muerte ocurre a pocos meses de la partida de Peter Greene, otro de los intérpretes presentes en la icónica escena del sótano. La noticia causó conmoción en el medio artístico, donde se le reconoce como un colaborador dedicado y una figura clave del cine de los años noventa.