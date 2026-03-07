Estrella de ‘El precio de la historia’ pide donaciones para su hospitalización, pero su padre lo desmiente: ‘Ya pagué todo’

Rick Harrison, de 'El precio de la historia' se refirió a la recaudación que hizo su hijo para presuntamente cubrir sus gastos médicos.

Rick Harrison, estrella del programa El precio de la historia, respondió públicamente a las recientes declaraciones de su hijo Corey sobre una supuesta deuda relacionada con gastos médicos.

En conversación con TMZ, el empresario aseguró que ya cubrió todos los costos derivados del accidente de motocicleta que Corey sufrió meses atrás y que su hijo no le debe dinero.

“Hasta donde sé, pagué todas las facturas médicas de Corey mucho antes de que lanzara su campaña en GoFundMe. Es un hombre adulto de unos 40 años y es responsable de cómo maneja sus finanzas”, afirmó Rick, según el medio estadounidense.

La aclaración surge tras la apertura de una campaña de recaudación en GoFundMe por parte de Corey, quien explicó que buscaba fondos para cubrir facturas médicas pendientes, medicamentos, renta y terapias.

En la misma publicación, señaló que también pretendía reunir dinero para reembolsar lo que, según él, había pedido prestado a su padre y algunos amigos para pagar los costos hospitalarios.

Sin embargo, las versiones de padre e hijo no coinciden. Corey había comentado previamente a TMZ que Rick pagó “al menos la mitad” de sus gastos médicos y que lo consideraba un préstamo que planeaba devolver. Además, reveló que, tras sus cirugías y tratamientos, se quedó prácticamente sin ahorros, con solo 400 dólares en su cuenta.

Ante esto, Rick restó importancia al tema económico. “Siempre es bueno que te devuelvan el dinero, pero no hay un cronograma de pago establecido”, dijo al portal.

Por su parte, Corey insistió en que no cree que la supuesta deuda haya desaparecido “por arte de magia”, aunque agradeció si su padre realmente decidió no cobrársela. “Si tomó esa decisión, me alegra mucho mi cumpleaños”, comentó con humor. “Amo a mi padre, siempre ha estado ahí para mí, y no tengo ningún problema con él”, concluyó.