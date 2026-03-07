No pudo contener las lágrimas al vender su carro de toda la vida por problemas económicos: esta historia enternece al Internet

Después de 34 años juntos, un hombre tuvo que decirle adiós a su fiel compañero de viaje.

Un video que conmueve a miles de usuarios en TikTok muestra a un hombre rumano despidiéndose con emoción de su carro, el que tuvo que vender después de 34 años, por problemas económicos.

El momento, cargado de nostalgia, fue grabado y publicado por el nuevo propietario, Norocel Alexe Buzdug, quien se dedica a coleccionar y restaurar vehículos.

En las imágenes se ve al hombre llorando y despidiéndose del automóvil que lo acompañó gran parte de su vida. Su reacción rápidamente conmovió a los internautas, que destacaron el vínculo sentimental que puede formarse con un objeto lleno de recuerdos.

Por el impacto del video y la conexión que generó en redes, Buzdug decidió seguir incluyendo al protagonista en algunas publicaciones. En varios clips se observa al hombre enseñándole al creador de contenido cómo cambiar de marchas, mientras que en otros aparece el coleccionista visitándolo y dejándole pequeños obsequios como muestra de cariño.

Sin embargo, la historia también dividió opiniones. Mientras muchos aplauden el gesto de Buzdug por mantener el vínculo y mostrar empatía hacia el antiguo dueño, otros usuarios lo invitan a dar un paso más y regresarle el auto.

La publicación, que ya acumula millones de visualizaciones, continúa generando debate y emoción.

La historia dividió opiniones entre los internautas.