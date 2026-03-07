Alerta de misiles en Israel obliga a periodista y entrevistado a correr a refugiarse: vea el tenso momento

La periodista Erin Burnett condujo a su invitado Dan Diker hasta el refugio previsto para casos de emergencia.

Lo que era una entrevista política en vivo desde Tel Aviv, Israel, terminó convertida en una escena de evacuación cuando Erin Burnett, periodista de CNN, se vio obligada a abandonar el set improvisado y buscar refugio junto a su invitado.

En cuestión de segundos, la transmisión pasó del análisis del conflicto con Irán a mostrar cómo el equipo periodístico seguía un protocolo de emergencia ante una posible amenaza aérea.

Burnett conversaba con Dan Diker, del Centro de Jerusalén para la Seguridad y Asuntos Exteriores, cuando el ambiente cambió por completo.

Mientras Diker respondía, la periodista detectó en el cielo la estela de los interceptores israelíes que se disparan cuando se acercan proyectiles.

Instantes después comenzaron a oírse las sirenas, que advierten a la población para que se proteja de inmediato.

La reacción de la periodista quedó captada por las cámaras. Al escuchar la alarma, Burnett interrumpió la entrevista, se quitó el micrófono y avisó en voz alta que debían moverse rápido.

Sin cortes dramáticos ni edición, la audiencia pudo ver cómo ella y su invitado abandonaban el punto de transmisión siguiendo las indicaciones del equipo.

Erin Burnett interrumpió la entrevista en vivo ante las sirenas que avisan ataques aéreos. (CNN)

El recorrido los llevó hacia una escalera de concreto reforzado, preparada como zona segura para el personal de prensa. Ese espacio forma parte de un plan de seguridad ensayado antes de salir al aire, que define la ruta de evacuación y los lugares de resguardo en caso de ataque.

El fragmento de video circuló luego en redes sociales, no solo como testimonio del momento de tensión en Tel Aviv, sino también como recordatorio de que los periodistas en zonas de conflicto trabajan bajo el mismo riesgo que las personas sobre las que intentan informar.