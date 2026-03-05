Viva

Influencers costarricenses enfrentan imprevisto por tensiones en Medio Oriente

Uno de ellos dio a conocer la incertidumbre que viven en un video de sus redes sociales

Por Fiorella Montoya
Diego Bravo y Melania Villalta, creadores de contenido
Diego Bravo y Melania Villalta se quedaron varados en España debido al conflicto en Medio Oriente. (Instagram)







Diego BravoMelania Villalta
Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

