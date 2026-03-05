Influencers costarricenses enfrentan imprevisto por tensiones en Medio Oriente

Dos influencers costarricenses se vieron afectados por el conflicto bélico que enfrenta a Estados Unidos e Israel contra Irán, el cual ha afectado la mayoría de vuelos rumbo al Medio Oriente.

Se trata de Melania Villalta y Diego Bravo, quienes planearon un viaje con destino final en Tailandia.

“Llegamos a Madrid y teníamos una escala aquí para quedarnos esta noche y mañana volábamos a Malasia, pero teníamos una escala en Abu Dabi y por allá la situación está medio complicada y la aerolínea decidió cancelar los vuelos. Estamos en el Airbnb y vamos a ver qué acontece”, relató Bravo en sus redes sociales la mañana de este miércoles.

Además, el creador de contenido expresó: “Qué lindo sería que no exista la guerra”. En el contexto que se vive en el mundo, varias aerolíneas han decidido cancelar sus vuelos debido a las tensiones en la región ante el riesgo del lanzamiento de misiles.

Incluso, algunos costarricenses han estado reportando desde Israel lo que sucede en ese país. De momento, ni Bravo ni Villalta dieron a conocer si lograron continuar con el viaje.