El Mundo

Estados Unidos e Irán: cinco hechos históricos que explican cómo pasaron de aliados a enemigos irreconciliables

Golpe de Estado, revolución islámica, crisis de rehenes y disputa nuclear marcaron la transformación del vínculo entre Washington y Teherán

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
La gente protesta mientras se ven banderas iraníes pre-revolucionarias con el león y el sol junto a banderas estadounidenses durante una manifestación por la «Libertad para Irán» en la plaza Potsdamer Platz de Berlín, Alemania, el 28 de febrero de 2026. Estados Unidos e Israel lanzaron ataques contra Irán el 28 de febrero, lo que desató el temor a una guerra regional con explosiones en todo Oriente Medio, ya que la República Islámica respondió con una lluvia de misiles.
La tensión entre Estados Unidos e Irán se construyó durante décadas tras intervenciones, sanciones y choques militares. (RALF HIRSCHBERGER/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGIránEstados Unidos
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.