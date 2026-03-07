Dueño de Logan, el perrito influencer, se llevó una sorpresa por lo que le dejaron en su casa: ‘No sabemos si estamos listos’

El amo de Logan, el perrito influencer, compartió la emotiva anécdota en sus redes sociales.

Kevin Argüello, el dueño de Logan, el perrito influencer, se llevó una enorme sorpresa al descubrir lo que habían dejado en la puerta de su casa.

En medio de la noche, una persona se acercó a su vivienda y dejó un bolso con un perrito adentro. Argüello lo encontró a la mañana siguiente. Se trataba de un Border Collie macho, con las mismas manchas en el rostro que tenía Luna, la hermana de Logan, quien falleció hace casi tres meses tras morder un sapo venenoso.

“Ojalá pudiera preguntarle a Lunita si este es el perrito arcoíris que ella envió para que Logan pueda salir adelante”, escribió Argüello en sus redes sociales.

En las imágenes compartidas en sus redes sociales, se observa cómo Kevin saca al animal del bolso y revisa que esté bien.

“No queremos forzar nada, la verdad no sabemos si estamos listos para pensar tan siquiera en alguien que ocupe el lugar de Luna, por lo que lo más probable es que este pequeñín sea dado en adopción pronto”, agregó el rescatista.

Argüello manifestó que agradece el gesto y que está seguro de que fue hecho con buena intención. Aunque han considerado la posibilidad de darle a Logan un nuevo hermano, todavía no están seguros de que sea el momento adecuado.

El perrito fue dejado junto con una nota en la que explicaban a Kevin que quizá el cachorro podría ser la “curita” que él y Logan necesitan después de la pérdida de Luna. Además, según el mensaje, el perrito nació el mismo día en que Luna falleció.

La nota también destacaba que, si no podían quedarse con el animal, podían venderlo para costear los rescates que realizan con otros perros. No obstante, Argüello aclaró que no lo venderá y que lo tratarán como lo que es: un perrito que fue abandonado. “Su raza es irrelevante”, añadió.

“Por favor no sigan este ejemplo, no nos vengan a dejar perritos a la casa, no es la manera correcta de que en la cuna hagamos un rescate”, concluyó Argüello.

En la sección de comentarios, los seguidores de Kevin y Logan expresaron su apoyo y aseguraron que respetarán cualquier decisión que tome. Muchos, sin embargo, lo animaron a quedarse con el perrito, no solo por su parecido con Luna, sino porque creen que a Logan le haría bien tener un nuevo compañero.

Por ahora, aún no se sabe si el perrito se quedará con Kevin.