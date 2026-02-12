Tras muerte de su hermana, Logan, el perrito influencer, está hospitalizado por delicada enfermedad: ‘Por favor hagan oración’

El famoso perrito influencer Logan se encuentra hospitalizado a causa de una delicada enfermedad, pocas semanas después de haber enfrentado la pérdida de su hermana, la perrita Luna.

“Loguitan acaba de ser internado en un hospital en San José, está en crisis de Addison, sus parámetros están disparados y su pronóstico es reservado. Por favor hagan una oración por el campeón”, escribió su dueño, Kevin Argüello, en una publicación realizada la noche del miércoles.

La enfermedad de Addison en los perros ocurre cuando las glándulas suprarrenales, ubicadas cerca de los riñones, dejan de producir correctamente ciertas hormonas esenciales para el funcionamiento del cuerpo y el manejo del estrés.

Cuando faltan esas hormonas, el perro puede mostrarse cansado, perder el apetito, bajar de peso, vomitar, tener diarrea o parecer “apagado” sin una causa evidente. En los casos graves, puede llegar a desmayarse o colapsar, lo que constituye una urgencia veterinaria.

Argüello explicó en un video que, además de esta enfermedad, Logan padece una lesión en un hombro, dolor lumbar y problemas renales.

“No entiendo cómo un perrito tan saludable llegó a este punto”, expresó el rescatista, quien relató que descubrieron los padecimientos del can cuando lo enviaron a realizarse un TAC. Al evaluarlo para determinar si podía ser anestesiado, detectaron los demás problemas de salud.

“Un especialista nos llevó al diagnóstico de la enfermedad de Addison; sin embargo, el medicamento que se vende no se encuentra en Costa Rica”, destacó.

Argüello detalló que el tratamiento solo está disponible en Estados Unidos, por lo que deberán viajar para adquirirlo. Cada inyección tiene un costo de $260 y debe aplicarse cada dos o tres semanas, lo que representa un importante esfuerzo económico para su familia.

A través de sus redes sociales oficiales, el rescatista compartió los canales de donación para quienes deseen colaborar con los medicamentos de Logan.

“Logan no está bien, no va a perder la batalla contra la murición, pero estamos en reposo absoluto”, señaló Argüello. “No nos esperábamos que el campeón se enfermara de una manera tan bruta, pero hay que hacerle frente”, concluyó.