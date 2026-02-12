Viva

Tras muerte de su hermana, Logan, el perrito influencer, está hospitalizado por delicada enfermedad: ‘Por favor hagan oración’

El perrito deberá viajar en los próximos días para recibir un tratamiento médico

EscucharEscuchar
Por Fátima Jiménez
25/04/2024 San Ramón. Logan, el perro tico más seguido en redes sociales es un boyero australiano. Su dueño, Kevin Argüello, se apoya en la fama del enérgico y gracioso animal para ayudar a otros perros. Foto: Rafael Pacheco Granados
Logan, el famoso perro influencer, enfrenta varias enfermedades y requiere un medicamento especial. (Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Logan
Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA, actualmente cursa un técnico en Criminología. Se unió a La Nación en 2021, donde se ha desempeñado en las secciones de Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.