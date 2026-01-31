Logan, el famoso perro influencer, está grave de salud: esto es lo que se sabe

El perfil de Instagram del perro Logan, que enfrenta un complicado cuadro de salud, supera los 800.000 seguidores.

El famoso perro influencer Logan, seguido por miles de personas en redes sociales, atraviesa un delicado estado de salud. En lugar de desafiar las corrientes de los ríos o brincar para atrapar un juguete, como acostumbra, ahora pasa gran parte del día reposando y se muestra visiblemente en dolor.

La noticia fue dada a conocer por su dueño, Kevin Argüello, quien explicó que Logan presentó episodios repentinos de molestia y signos evidentes de incomodidad. En un inicio, el problema se atribuyó a una lesión en su hombro, pero los exámenes revelaron que existe una afectación en su espalda.

“Tenía la esperanza de poder comunicar algo diferente. Hoy fuimos a la cita con el especialista, ya lo vieron, ya lo evaluaron y pues en efecto la lesión está, hay dolor, hay incomodidad (...). No son días de muchísimo campeonismo”, expresó Argüello en su perfil de Instagram.

En los próximos días, según detalló, Logan recibirá infiltraciones tanto en el hombro como en la espalda. A más largo plazo, la familia contempla una cirugía en México, debido a que el procedimiento necesario no se realiza en Costa Rica.

A la preocupación médica se suma la económica. Argüello explicó que, como consecuencia del estado de salud de Logan, varias marcas suspendieron la pauta publicitaria con su proyecto digital Cuna de Campeones, principal fuente de ingresos del hogar.

“Es un momento muy vulnerable y quisiera poder decirles que tengo un plan, que puedo hacerle frente a eso, pero la verdad es que no”, comentó.

En diciembre pasado, la familia de Logan sufrió otro golpe doloroso con el fallecimiento de Luna, la compañera de Logan.

“Tal vez de manera ilusa siempre pensé que iba a poder cuidarlos de todo, protegerlos de todo y defenderlos de todo y en tan solo instantes te arrebataron de mi vida”, escribió entonces su dueño en redes sociales.