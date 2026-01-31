Viva

Logan, el famoso perro influencer, está grave de salud: esto es lo que se sabe

Para aliviar el dolor del animal, su dueño contempla aplicarle tratamientos complejos e incluso someterlo a una cirugía fuera del país

Por Sofía Sánchez Ramírez y Jessica Rojas Ch.
25/04/2024 San Ramón. Logan, el perro tico más seguido en redes sociales es un boyero australiano. Su dueño, Kevin Argüello, se apoya en la fama del enérgico y gracioso animal para ayudar a otros perros. Foto: Rafael Pacheco Granados
El perfil de Instagram del perro Logan, que enfrenta un complicado cuadro de salud, supera los 800.000 seguidores. (Rafael Pacheco Granados)







