Así despidió Logan, el perrito influencer, a su ‘hermana’ Luna: ‘Sin ti la vida duele mucho’

El popular perrito influencer Logan despidió el lunes, junto a sus dueños y numerosos amigos humanos y peludos, a su querida “hermana” Luna, quien falleció tras morder un sapo.

Las emotivas imágenes, compartidas en la cuenta de redes sociales que lleva el nombre Logan y Luna, muestran el conmovedor momento en que el perrito se despide para siempre de su inseparable compañera de aventuras.

Los videos fueron acompañados por un mensaje lleno de ternura, relatado como si proviniera del propio Logan, una voz que ha tocado el corazón de miles de seguidores.

En la funeraria de mascotas Memorial Pet, en San José, Logan no dejaba de buscar a Luna. Inquieto, olfateó su pequeño féretro de arriba abajo, como esperando con inocencia que ella despertara para volver a jugar, como tantas veces antes.

“Me movía hacia tu rostro, hacia tus patitas, hacia tu cola y te olía. Y cuando cerraron el cofre, regresé de nuevo para que lo abrieran porque quería olerte una vez más, una última vez. Hoy entiendo que no quería ser hijo único, solo no sabía cómo decir que te necesito”, dice la publicación, que personifica la voz del famoso perrito.

Según el mensaje, aunque en su hogar conviven varios perritos, Logan aún busca a su “hermana” para jugar. “Sin ti la vida duele mucho. Ahora no escucho tus pasos, busco tu olor por toda la casa y no estás”, continúa “la voz” de Logan.

El mensaje también incluye palabras de agradecimiento y promesas que reflejan el amor fraternal entre ambos peludos: “Me haré a la tarea de que nunca tu nombre ni tu legado sea olvidado. Oficialmente, en la Cuna de campeones, ascendemos a Luna, de campeona a leyenda. Descansa Luna, yo me quedo cuidando lo que juntos construimos”, agrega.

Finalmente, La Señora, otra perrita integrante de la familia, “se unió al homenaje” con un tierno mensaje dirigido al cielo: “Que le dé un abrazo a tatica Dios de mi parte. Que descanse muy bien, que la Virgencita me la bendisca (sic) mucho ahí donde usted vive ahora”, concluyó.

El último adiós de Luna no solo conmovió a quienes la conocieron, sino también a toda una comunidad que a través de las redes ha sido testigo de la profunda conexión entre estos dos fieles amigos.