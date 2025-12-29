Logan, el famoso perro influencer, está de luto por la muerte de un importante miembro de su familia

El famoso Logan, perro influencer que ha conquistado a miles con sus aventuras de campeón, está de luto por la muerte de un importante miembro de su familia: su “hermana” Luna.

La noticia fue anunciada en redes sociales con un sentido video en el que se relata lo sucedido. Su dueño, Kevin Argüello, narró con dolor el fallecimiento de la mascota: “Tal vez de manera ilusa siempre pensé que iba a poder cuidarlos de todo, protegerlos de todo y defenderlos de todo y en tan solo instantes te arrebataron de mi vida”, manifestó.

El perro Logan sufre la pérdida de su 'hermana' Luna

Según se detalló en el video, la perrita mordió un sapo, lo cual le provocó la muerte. Argüello compartió que este lunes 29 de diciembre se realizará una vela para despedir a Luna en Memorial Pet, en San José, a partir de las 7 p. m. La familia invitó a todos los seguidores para que los acompañen en el último adiós.

Para la actividad, solicitaron a los asistentes no vestir con ropa negra, bajo la premisa de que “no hay que estar triste”. “Vístete con esa alegría con la que yo recibía a cada perrito que llegó a la Cuna de Campeones. Vístete de rosa y celebra que mi vida fue maravillosa y que me despedí del mundo en los mismos brazos que me dieron un lugar cuando era una bebé”, se escucha en el audio que acompaña las imágenes de Luna.