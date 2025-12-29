Viva

Logan, el famoso perro influencer, está de luto por la muerte de un importante miembro de su familia

La noticia la dio a conocer Kevin Argüello, dueño de las mascotas, en un video que publicó en redes sociales

Por Jessica Rojas Ch.
25/04/2024 San Ramón. Logan, el perro tico más seguido en redes sociales es un boyero australiano. Su dueño, Kevin Argüello, se apoya en la fama del enérgico y gracioso animal para ayudar a otros perros. Foto: Rafael Pacheco Granados
Luna (izquierda) era la 'hermana menor' del famoso perro Logan. (Rafael Pacheco)







Logan
