¿Cómo sigue Logan, el perrito influencer que enfrenta delicada enfermedad?

Logan, el famoso perrito influencer, se encuentra dando batalla contra una delicada enfermedad que lo mantuvo hospitalizado hace pocos días. Este lunes 16 de febrero, su dueño, Kevin Argüello, compartió una nueva actualización sobre la salud del querido animal.

Logan padece enfermedad de Addison, un trastorno que afecta a los perros cuando las glándulas suprarrenales —ubicadas cerca de los riñones— dejan de producir correctamente ciertas hormonas esenciales para el funcionamiento del cuerpo y la respuesta al estrés.

Cuando faltan estas hormonas, los animales pueden mostrarse cansados, perder el apetito, bajar de peso, vomitar, sufrir diarrea o parecer “apagados” sin una causa aparente. En los casos más graves, pueden incluso colapsar o desmayarse, lo que representa una urgencia veterinaria.

Por esta razón, Logan fue internado durante varios días y su pronóstico inicial no era favorable. No obstante, Argüello informó que su estado está mejorando poco a poco, aunque aún deben iniciarse los tratamientos necesarios.

“Es seria la enfermedad que tengo (...) pero la murición me hace los mandados, la he enfrentado por años (...). Aquí se maneja el concepto leyendosidad”, se escucha en el video publicado por su dueño, quien da voz al personaje del perrito.

Logan está comiendo bien y se mantiene atento, según su dueño. (Rafael Pacheco Granados)

En el texto que acompaña la publicación, Argüello señaló que volver a crear contenido le devolvió energía y esperanza, pues Logan muestra más ánimo, está comiendo bien y se mantiene atento durante el día.

“Sus niveles de energía siguen siendo bajos y sabemos que no es momento de bajar la guardia, pero parece que el sol está brillando un poco más para el campeón”, agregó.

Argüello, quien en enero enfrentó la pérdida de su otra perrita, Luna, comentó que el proceso con Logan apenas comienza y que aún queda mucho camino por recorrer.

“Esta guerra contra la murición sabemos que va a ser larga”, afirmó el rescatista.

El dueño del perrito explicó previamente que el medicamento inyectable que Logan necesita solo se consigue en Estados Unidos, y que cada dosis tiene un costo de $260, con aplicación cada dos o tres semanas.

Para cubrir estos gastos, Argüello ha solicitado donaciones por medio de Sinpe Móvil (8707-6204), además de ofrecer otras opciones para quienes viven fuera de Costa Rica. El muchacho vendió su equipo fotográfico para ayudarse económicamente, pero aún hay mucho por cubrir.

“Sabemos que llegará el día en que volvamos a los ríos, pero hoy celebramos que Logan camina en casa con ánimo; esa es la victoria de hoy”, concluyó.