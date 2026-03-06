Fabiola Herra: de la salida que dolió tanto al regreso renovado a Multimedios

Desde su trabajo como presentadora del programa 'Sin pasaporte', de Multimedios, Fabiola Herra ahora se dedica a conocer más a Costa Rica.

La periodista Fabiola Herra, rostro reconocido de la televisión costarricense, vivió un diciembre muy duro en su carrera profesional. El cierre de La revista, programa de Multimedios en el que trabajaba, significó para ella un golpe emocional. Sin embargo, la vida le traería una revancha que ahora disfruta paseando y conociendo Costa Rica.

“Fue algo que a todos en el equipo nos dolió mucho porque queríamos un montón al programa y el público también”, reconoció la comunicadora.

Lo que vino después para ella no fue inmediato, sino más bien un proceso de aceptación, de repensar y reinventarse. Entonces apareció Sin pasaporte, un programa sobre turismo nacional que, curiosamente, también se transmite por Multimedios, y que Fabiola conduce junto a Omar Cascante.

El programa se transmite los sábados a la 1 p. m. por la señal de Canal 8.

Resiliencia, la palabra que define a Fabiola Herra

El proceso de convertirse en presentadora del espacio no fue algo automático. Pese a ser una figura destacada del canal, ella tuvo que participar en el proceso de audición y selección.

“Había que mandar un demo, lo envié y afortunadamente me eligieron”, contó.

'Sin pasaporte', programa de turismo de Multimedios, está bajo la dirección de la productora Marianela Amador (primer plano). Los periodistas Fabiola Herra y Omar Cascante son los presentadores. (Cortesía)

Este regreso no es un simple cambio de programa; es una versión distinta de sí misma, reconoció. Ahora se reconocer más madura, más libre y, sobre todo, más dispuesta a aprovechar cada puerta que se abre.

“Yo soy muy trabajadora, entonces las oportunidades que me ofrecen las aprovecho, porque de todo se aprende”, afirmó. Sin pasaporte le calzó perfecto, porque además de la comunicación, pasear es una de sus pasiones.

En el programa, tanto Fabiola como Omar recorren el país y, desde distintos destinos turísticos, muestran opciones y secretos para animar a los costarricenses a conocer más las bellezas de las que gozamos.

“Ya me ha tocado ir a varios lugares que no conocía. La verdad estoy muy feliz, muy emocionada”, agregó.

El momento personal de Herra también juega a su favor. Sus hijas ya están grandes y por eso al viajar no encuentra obstáculos; es una tranquilidad que, confesó, se traduce en libertad para entregarse al proyecto.

Fabiola y Omar comparten cámaras, aunque no siempre están juntos; sin embargo, la relación de los conductores es de larga data (se conocen desde la escuela), pero hasta ahora coinciden de manera directa en un proyecto.

Aunque se conocen desde la escuela, Fabiola Herra y Omar Cascante nunca habían trabajado tan estrechamente en televisión. (Cortesía)

“Solo hemos podido estar juntos en al menos dos programas, tal vez”, comentó Herra entre risas. Pero, aun así, hay confianza y aprecio de años.

Más allá del formato de viajes, este regreso también coincide con un momento introspectivo para Herra. En paralelo, ha comenzado a abrir espacios en sus redes sociales para hablar de su vida, de la maternidad ahora que sus hijas son adolescentes y de lo que implica atravesar los 40 años. No desde el drama, sino desde la honestidad.

De esta manera, Fabiola regresó sin resentimientos al canal donde vivió un cierre doloroso. Volvió con la certeza de que los cambios, sin duda, suelen ser terreno fértil.