Fabiola Herra y Omar Cascante sorprenden al volver a la TV en un canal en el que nadie imaginó verlos juntos

Fabiola Herra y Omar Cascante trabajaron juntos en Repretel. Luego sus caminos se separaron y se habían reencontrado en OPA!, para las transmisiones taurinas.

Fabiola Herra y Omar Cascante, dos figuras muy reconocidas de la televisión costarricense, tienen historias que se tocan muy de cerca, incluso más allá de sus carreras en el periodismo.

Herra y Cascante se conocen desde hace mucho tiempo, pues son oriundos de Alajuela y hasta fueron compañeros en la Escuela Ascensión Esquivel. Años después, la vida los volvió a unir, ya como periodistas, en Repretel.

Todo esto lo dejaron saber al anunciar que, ahora, sumarán un capítulo más al regresar juntos a la TV. Ambos grabaron un video en el que, mientras recordaban anécdotas, anunciaron que serán parte del programa Sin pasaporte.

“Juntos los vamos a llevar a conocer Costa Rica”, dice Herra en un material promocional en el que añade su compañero: “Para que usted disfrute, se relaje y pruebe la gastronomía de los diferentes lugares que vamos a explorar”.

Este espacio, centrado en el turismo local, será transmitido a través de Multimedios Canal 8, un canal en el que casi nadie hubiera imaginado verlos. Esto porque Herra fue despedida tan solo hace un par de semanas, mientras que Cascante había pasado por Repretel, Teletica y hasta OPA!, pero nunca por esta televisora.

No obstante, a partir del próximo fin de semana, se les verá juntos en la pantalla de Multimedios todos los sábados a la 1 p. m, en Sin pasaporte.