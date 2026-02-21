Viva

Fabiola Herra y Omar Cascante sorprenden al volver a la TV en un canal en el que nadie imaginó verlos juntos

Los dos periodistas tendrán un programa que se estrenará muy pronto

Por Juan Pablo Sanabria
Omar Cascante y Fabiola Herra
Fabiola Herra y Omar Cascante trabajaron juntos en Repretel. Luego sus caminos se separaron y se habían reencontrado en OPA!, para las transmisiones taurinas. (Archivo)







Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

