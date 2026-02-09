Exfigura de VM Latino se le fue con todo a Bad Bunny por su show en el Super Bowl: ‘Fue una prédica del Maligno’

Bad Bunny utilizó el escenario del medio tiempo del Super Bowl 2026 para enviar un mensaje de orgullo latino y puertorriqueño al mundo.

El espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, que realizó Bad Bunny este domingo 8 de febrero, ha encantado a millones alrededor del mundo, pero a otras muchísimas personas les chocó o les causó molestia. Más allá del hito histórico que significó que un artista latino hispanohablante protagonizara el show en la icónica final de la NFL, las miradas estaban puestas en el mensaje que dejaría el puertorriqueño.

Al final, muchos han alabado la declaración latina y cultural que hizo, la puesta en escena y hasta el “atrevimiento” de dejar en claro que América es más que Estados Unidos; pero en Costa Rica una persona vio más allá y se quedó con un mensaje que para ella es claro: “Fue una prédica precisamente que nos manda a ser malditos”, manifestó.

Hanzell Carballo, quien fuera uno de los rostros más reconocidos de aquella camada de presentadores jóvenes del canal VM Latino, usó sus redes sociales para compartir su parecer, para contarles a sus seguidores que más allá de cámaras, luces, música y baile, Benito Antonio Martínez Ocasio expresó algo que, para ella, está mal.

Hace varios años, Carballo dejó de lado la televisión y se enfocó en la música; además, convirtió su vida a “servirle a Dios” desde varias aristas, entre ellas las plataformas digitales, en las que suele enviar mensajes positivos a las personas. Ahí, en su Instagram, fue donde afirmó que Benito demostró en su show el antropocentrismo (el humano en el centro) y no teocentrismo (Dios en el centro).

Bad Bunny en el Super Bowl

Carballo inició su video con la frase: “Maldito el hombre que confía en el hombre y aparta su corazón del Señor”. Para ella, el mensaje central del puertorriqueño no fue sobre la cultura latina, sino su “prédica de mandarnos a ser malditos”.

Hanzell se refirió a la frase del boricua cuando dijo que no estaría en el Super Bowl si no hubiera creído en sí mismo. “Es una frase que suena lindísima, nos puede también motivar a hacerlo y ahí está el punto: nos está mandando a ser malditos. Maldito el hombre que confía en el hombre”, aseveró Carballo.

Explicó que esa frase es antropocentrismo y no teocentrismo. “Esto es humanismo clásico y es humanismo puro. Esta es una religión tremenda que está apartando completamente y descolocando a Dios”, agregó.

En su explicación, la artista afirmó que la frase puede hacer creer que “lo podemos hacer todo en nuestras fuerzas, no necesitamos nada ni nadie”.

Hanzell Carballo fue durante muchos años presentadora del canal VM Latino, ahora dedica su vida a servirle a Dios. (Archivo)

“Estamos despachando a Dios, quien es el que va a recibir la gloria, quien es el que nos da las fuerzas, el poder, la determinación, los recursos, la salud, absolutamente todo para hacer las cosas”, aseveró.

Al final, cerró su apreciación con una frase contundente: “Tengamos mucho cuidado con los mensajes que estamos recibiendo, porque esto fue una prédica muy clara de parte del Maligno”.