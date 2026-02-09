Bad Bunny tomó esta inesperada y desconcertante decisión tras el Super Bowl

El show de medio tiempo del Super Bowl, a cargo de Bad Bunny, quedó para la historia.

El artista puertorriqueño Bad Bunny acaba de enloquecer al mundo con el show de medio tiempo del Super Bowl 2026, donde reivindicó a Latinoamérica, hizo un llamado a la unión del continente y sorprendió con Lady Gaga y Ricky Martin como invitados.

Mientras la conversación de millones, al menos entre la gran mayoría de la población hispanohablante, se centra en su memorable espectáculo y no tanto en el partido, el boricua tomó una inesperada y desconcertante decisión.

Tras finalizar su show, el Conejo Malo decidió quitar de su Instagram todas las publicaciones y hasta quitó su perfil, en un movimiento que ya desata especulaciones en redes sociales.

Esta no es la primera vez que hace algo similar y que deja a medio mundo preguntándose si sufrió un hackeo o si se cayeron los servidores. Casi siempre, esto es la antesala de un gran anuncio o paso en su carrera.

En 2020 realizó lo mismo y semanas después lanzó el disco YHLQMDLG, uno de los más importantes en su carrera. También hizo lo mismo cuando anunció oficialmente su participación en el Super Bowl.

El tiempo dirá qué se trae entre manos Benito, aunque en este punto, habiendo conquistado los Grammys y el Super Bowl es difícil imaginar algo más grande.