Viva

Bad Bunny tomó esta inesperada y desconcertante decisión tras el Super Bowl

El artista puertorriqueño desata especulaciones en redes sociales

EscucharEscuchar
Por Juan Pablo Sanabria
Bad Bunny en el Super Bowl. Foto: AFP.
El show de medio tiempo del Super Bowl, a cargo de Bad Bunny, quedó para la historia. (JOSH EDELSON/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Bad BunnySuper Bowl 2026
Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.