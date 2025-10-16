‘No soy dueña de una iglesia’: Hanzell Carballo, exfigura de VM Latino, hace esta importante aclaración: conozca aquí el motivo

Antes de dedicar su vida a Dios, Hanzell Carballo fue un rostro reconocido del canal VM Latino, también trabajó en Teletica e hizo una carrera como cantante.

Hanzell Carballo, recordada por ser voz y rostro del canal VM Latino y por su faceta de cantante, hizo una importante aclaración a sus seguidores: “No soy dueña de una iglesia, no estoy fundando una iglesia”, dijo.

Esta semana, el programa De boca en boca le realizó una entrevista a la artista, quien desde hace varios años le entregó su vida a Dios y a compartir su fe con otras personas. En el reportaje, Hanzell comentó que desde hace un tiempo vive en San Carlos y que desde allá sigue con su labor.

Sin embargo, en el reportaje se afirmó que “ahora está levantando una iglesia”.

En la nota de Teletica, Hanzell comentó: “Aquí estoy haciendo la obra de Dios, ha sido muy lindo, algo que no me esperaba. Llevar a cabo construir espiritualmente una iglesia... es maravilloso porque uno ve como gente, cuando uno le siembra esa semillita, empieza a crecer y empieza a notarse el fruto en ellos”.

Según explicó Carballo en su cuenta de Instagram, debió aclarar algunas dudas que surgieron en comentarios sobre la nota.

“Cuando se habla de construir espiritualmente una iglesia, no es edificar estructuralmente una iglesia, es decir, poner block a block; ojalá, tal vez en algún momento me toque hacer también esa obra”, manifestó.

En su explicación, Carballo gregó que construir espiritualmente se refiere a las personas que son restauradas, que son rescatadas.

“Esas personas que vienen con heridas, con traumas, con rechazo, con abandono, con abusos, es decir, muchas cosas con las que se sienten oprimidos y no saben qué camino tomar. Obviamente, nosotros le presentamos a Cristo por medio de la palabra, ellos son edificados”, expresó.

Hanzell Carballo hace esta importante aclaración

“No soy dueña de una iglesia, no estoy fundando una iglesia. Dios me libre de hacer algo así porque la iglesia le pertenece solo a Cristo”, comentó.

En su mensaje, Carballo fue clara al señalar que no está construyendo paredes y agregó estar muy agradecida con Canal 7 por la nota que publicaron sobre ella.