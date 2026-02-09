Selección de Costa Rica salió en anuncio del Super Bowl justo después de Bad Bunny (video)

Luces, cámara, acción... Para muchos pasó inadvertido, pero la Selección de Costa Rica salió en un anuncio del Super Bowl, que es uno de los eventos más destacados de la televisión a nivel mundial, visto por millones de personas.

¿Cómo? Si no se dio cuenta, en este artículo podrá ver a la Tricolor en un anuncio —irónicamente alusivo al Mundial 2026— que Telemundo lanzó y que pasó justo después de esa empoderada presentación de Bad Bunny que dio tanto de qué hablar, al enorgullecer a Latinoamérica y desatar el enojo de Donald Trump.

La Sele aparece en un comercial que tiene como protagonistas a Sofía Vergara y al actor, comediante y guionista estadounidense Owen Wilson. Además, mismo se ve a Luis Omar Tapia narrando un juego.

Según informó Telemundo, la pieza creativa se transmitió inmediatamente después de la presentación de medio tiempo de Bad Bunny durante el Super Bowl.

Efra Romero, quien es director de arte visual, contó en su cuenta de Instagram lo que significa este anuncio, que él mismo mostró en esa red social, luego de que lo vio en pantalla.

“Hace un año nos pidieron llegar con ideas WOW para nuestro Mundial. En el primer brainstorm, a los 10 minutos propuse traer a un talento súper reconocido para promoverlo en Telemundo, porque en español se vive distinto”, escribió Efra Romero.

Añadió que de ahí nació una de las ideas más emocionantes que han trabajado como equipo.

“Hoy el Super Bowl fue Bad Bunny pero para mí es ver una idea que puse sobre la mesa convertirse en algo real en pantalla. Orgullo total y puro trabajo en equipo.Gracias por la oportunidad”, citó.

Por su parte, Claudia Chagui, quien es la vicepresidenta ejecutiva de Marketing y Creatividad de NBCUniversal Telemundo Enterprises comentó: “Este anuncio refleja lo que distingue a Telemundo: una experiencia de la Copa Mundial definida por el conocimiento, la pasión y la cultura. Es una invitación para que audiencias de todas partes vivan la Copa Mundial de una manera más significativa”.

La escena de la Selección corresponde al pasado Mundial de Catar 2022, específicamente al partido contra Japón, que la Sele ganó 1-0 con anotación de Keysher Fuller, quien se ve en el anuncio junto a otros jugadores como Celso Borges y Yeltsin Tejeda.