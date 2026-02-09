Puro Deporte

Los Seahawks aplastan 29-13 a Patriots y conquistan su segundo Super Bowl con sazón

El espectáculo deportivo tuvo acento latino con un show encabezado por Bad Bunny en el medio tiempo

Por Rodrigo Calderón

El Super Bowl 2026 ya es historia y dejó un duelo cargado de intensidad, errores determinantes y un espectáculo latino que marcó la jornada. La gran final de la NFL se disputó este domingo 8 de febrero en Santa Clara, California, donde Seattle dominó de principio a fin y derrotó 29-13 a New England para quedarse con el trofeo de la edición número 60 del partido más importante del fútbol americano.








SeahawksPatriotsSuper BowlBad Bunny
Rodrigo Calderón

Rodrigo Calderón

Gestor de redes sociales en nacion.com, bachiller en Periodismo y especialista en Marketing Digital. Ha participado en la cobertura de las Eliminatorias a Qatar 2022, y la Vuelta a Costa Rica. Formó parte del equipo de comunicación del Cartaginés campeón, a cargo del diseño digital, la estrategia de redes sociales y la producción audiovisual.

