Esto pasó con el rodaje de ‘Sin senos sí hay paraíso’ tras el ataque que dejó tres muertos en plena grabación

Con el regreso a las filmaciones, el equipo de 'Sin senos sí hay paraíso' enfrenta una nueva etapa donde el trabajo continúa, pero con un significado distinto tras los recientes acontecimientos.

La producción de Sin senos sí hay paraíso retomó recientemente sus grabaciones en Colombia, en medio de un ambiente marcado por el duelo tras la trágica muerte de dos integrantes de su equipo técnico, identificados como Nicolás Francisco Perdomo Corrales y Henry Alberto Benavides.

Por el ataque, registrado el 18 de abril, además murió el agresor Josué Cubillos García, un joven con antecedentes y tratamiento psiquiátrico previos.

Después de varios días de pausa, el elenco y el equipo regresaron al set con emociones encontradas. Aunque el compromiso con el proyecto se mantiene firme, actores y actrices coinciden en que nada se siente igual tras lo ocurrido.

Carmen Villalobos, protagonista de la historia, compartió que el regreso ha sido particularmente difícil, pero necesario. A través de sus redes sociales destacó la importancia del trabajo en equipo y recordó que detrás de la producción hay cientos de personas que hacen posible la serie. “Volvemos con el corazón más pesado, pero unidos”, expresó en sus redes sociales, destacando el valor del esfuerzo colectivo.

Por su parte, Catherine Siachoque aseguró que continuar es una forma de rendir homenaje a sus compañeros fallecidos. En el set, el equipo encendió una luz simbólica en su memoria, un gesto que refleja el impacto que dejaron dentro de la producción.

La actriz Carolina Gaitán también manifestó el fuerte golpe emocional que significó regresar a los espacios que compartían con las víctimas. Recordó momentos recientes de alegría junto a Nico, lo que hizo aún más doloroso el retorno. “El vacío es infinito”, señaló, al tiempo que pidió respeto hacia las familias afectadas.

El actor Pablo Astiazarán destacó la resiliencia del equipo y la manera en que todos se han apoyado mutuamente en medio de la adversidad. Según indicó, la experiencia transformó al grupo y fortaleció los lazos humanos dentro de la producción.

Otros integrantes de Sin senos sí hay paraíso del elenco coincidieron en que el acompañamiento entre compañeros ha sido clave para retomar el ritmo de trabajo. La consigna compartida es avanzar y honrar la memoria de quienes ya no están a través del esfuerzo diario.

La nueva temporada de la serie, protagonizada por Villalobos, continuará explorando una trama centrada en la venganza, la supervivencia y el empoderamiento, con Catalina Santana enfrentando una peligrosa red criminal en un entorno cargado de riesgos y tensiones.

A pesar del difícil contexto, el equipo decidió seguir adelante, manteniendo vivo el proyecto y el recuerdo de Nicolás y Henry, en una especie de homenaje silencioso que se cuela en cada escena y en cada jornada de grabación.