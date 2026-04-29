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Esto pasó con el rodaje de ‘Sin senos sí hay paraíso’ tras el ataque que dejó tres muertos en plena grabación

El pasado 18 de abril, un sujeto atacó a dos integrantes del equipo de la serie y falleció en el mismo incidente

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Por Fátima Jiménez
Sin senos sí hay paraíso
Con el regreso a las filmaciones, el equipo de 'Sin senos sí hay paraíso' enfrenta una nueva etapa donde el trabajo continúa, pero con un significado distinto tras los recientes acontecimientos. (Tomada de redes sociales)







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Sin senos sí hay paraíso
Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

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