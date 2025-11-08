Esposa de Byan Ruiz da actualización de su tratamiento contra el cáncer

Carolina Jaikel, esposa de Bryan Ruiz, recibió el diagnóstico de cáncer el pasado 30 de junio.

La esposa del exfutbolista Bryan Ruiz, Carolina Jaikel, compartió una actualización sobre el tratamiento que recibe en su lucha contra un cáncer de pulmón con metástasis ósea.

Según detalló, el jueves 6 de noviembre le aplicaron la quimioterapia junto con otros medicamentos.

“Siempre intento moverme un poquito, lo que mi cuerpo me permita. A mí la dexametasona me da un efecto como de subfebril el día después y este mes me pusieron la inyección para los huesos”, comentó Jaikel en sus historias de Instagram.

De acuerdo con la esposa del exdeportista, este inyectable, al igual que los demás medicamentos, le genera efectos secundarios.

“Yo cada vez que me puedo mover lo hago. Siento que es el mejor agradecimiento a mi cuerpo por seguir luchando conmigo”, agregó.

Jaikel concluyó su mensaje asegurando que el movimiento sana y que la fatiga se combate con el movimiento.

La periodista recibió el diagnóstico de cáncer el pasado 30 de junio y compartió públicamente su situación de salud el 4 de agosto mediante un emotivo texto.

Desde entonces, no ha dejado de publicar mensajes de fe y de compartir actualizaciones sobre su lucha contra la enfermedad.

También ha destacado el apoyo incondicional que recibe de su esposo y sus hijos, Leonardo y Benjamín, así como el papel fundamental que desempeña su fe en Dios, la cual se ha fortalecido en este difícil momento.