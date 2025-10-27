Esposa de Bryan Ruiz no pudo recibir su quimioterapia; este fue el motivo

Carolina Jaikel recibió el diagnóstico de cáncer el pasado 30 de junio y compartió públicamente su situación de salud el 4 de agosto.

La esposa del exfutbolista Bryan Ruiz, Carolina Jaikel, quien enfrenta un cáncer de pulmón con metástasis ósea, debió reprogramar la sesión de quimioterapia que tenía prevista para esta semana.

Según explicó Jaikel, el cambio se debió a que los resultados de sus análisis de laboratorio mostraron valores “muy bajos”.

“Ya los cuatro ciclos de quimioterapia y la radiocirugía de la semana pasada han resentido un poco mi cuerpo. Y como los tiempos de Dios son perfectos, esta semana me voy a dedicar a nutrir mi cuerpo y darle el tiempo que necesita para sanar”, escribió Carolina en sus redes sociales.

En la imagen que acompañó su mensaje, aparece sosteniendo un batido verde y añadió: “Confiando en Dios, en mi cuerpo y en el proceso”.

Jaikel recibió el diagnóstico de cáncer el pasado 30 de junio y compartió públicamente su situación de salud el 4 de agosto mediante un emotivo texto. Desde entonces, no ha dejado de publicar mensajes de fe y compartir actualizaciones sobre su lucha contra la enfermedad.

También ha destacado el apoyo incondicional que recibe de su esposo y sus hijos, Leonardo y Benjamín, así como el papel fundamental que desempeña su fe en Dios, la cual se ha fortalecido en este difícil momento.