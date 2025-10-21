Viva

Esposa de Bryan Ruiz se despide de sus hijos para volver a tratamiento contra el cáncer lejos de casa

Carolina Jaikel aseguró que, esta vez, deja su ‘corazón entero’ en Costa Rica.

Por Fátima Jiménez
El hijo de Bryan Ruiz y Carolina Jaikel, sufrió una fractura en pleno festejo. Su madre, destacó la valentía del niño y su fe en Dios.
Bryan Ruiz y Carolina Jaikel viajarán a Estados Unidos para continuar con el tratamiento médico de ella, quien enfrenta un cáncer con metástasis. (Tomada de redes sociales )







