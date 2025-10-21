Esposa de Bryan Ruiz se despide de sus hijos para volver a tratamiento contra el cáncer lejos de casa

Bryan Ruiz y Carolina Jaikel viajarán a Estados Unidos para continuar con el tratamiento médico de ella, quien enfrenta un cáncer con metástasis.

La esposa de Bryan Ruiz, Carolina Jaikel, quien enfrenta una lucha contra el cáncer de pulmón con metástasis ósea, se despidió nuevamente de sus hijos para viajar a Estados Unidos, donde recibe tratamiento médico contra la enfermedad.

“Una despedida más, pero cada vez más llenos de Dios, cada vez con más fe, cada vez más agarrados de su mano”, escribió Jaikel junto a una fotografía en la que aparece con sus dos hijos.

La esposa de Ruiz añadió: “Esta vez dejo mi corazón entero, pero mi mirada está puesta donde tiene que estar”.

La última vez que la pareja viajó a Houston, Estados Unidos, para continuar con el tratamiento médico fue en agosto, mes en el que Carolina reveló su diagnóstico.

Desde entonces, Jaikel ha sido enfática en señalar que se ha aferrado a su fe en Dios, la cual la ha guiado durante este proceso. Con frecuencia comparte pasajes cristianos y mensajes de motivación con sus seguidores.