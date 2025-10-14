Carolina Jaikel comparte su estado de salud luego de ‘quimio que la volcó’: ‘Volviendo a sentirme persona’

Carolina Jaikel agradeció a Dios por la oportunidad de recibir tratamiento contra su enfermedad.

“Volviendo a sentirme persona después de una quimio que me volcó“. Con esa frase, la creadora de contenido Carolina Jaikel, esposa del exfutbolista Bryan Ruiz, expresó su esperanza tras enfrentar un intenso proceso de tratamiento contra un cáncer de pulmón con metástasis ósea.

En una publicación difundida este lunes 14 de octubre, Jaikel compartió una fotografía donde se muestra sonriente y la acompañó de un mensaje en el que reflejó fortaleza y gratitud.

“No todas son iguales, pero todas pasan y voy a agradecerle siempre a Dios y a mi cuerpo por la oportunidad de recibir tratamiento. Es un privilegio estar viva y tener salud para hacer ejercicio”, escribió.

La costarricense recibió su diagnóstico el 30 de junio, fecha que marcó el inicio de una nueva etapa en su vida. Semanas después, decidió hacerlo público en sus redes sociales, donde mantiene informados a sus seguidores sobre su evolución médica y emocional.

Carolina Jaikel, esposa de Bryan Ruiz, publica constantemente mensajes positivos y de fe. (Instagram)

Desde entonces, Jaikel ha recibido mensajes de apoyo de figuras nacionales, allegados y seguidores, quienes reconocen su actitud positiva frente a la enfermedad. También recibió muestras de solidaridad de Liga Deportiva Alajuelense, institución en la que trabaja su esposo.

A lo largo de los últimos meses, ella ha compartido reflexiones sobre la importancia de valorar la salud y el tiempo en familia.