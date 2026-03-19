Viva

Espectáculo de Broadway llegará a Costa Rica; estos son los detalles del show que encenderá el Melico Salazar

El montaje, que reúne a 12 músicos y 14 bailarines, ha recorrido más de 30 países

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Por Fátima Jiménez
Forever tango
Los bailarines de Forever Tango interpretan una de las coreografías más intensas del espectáculo, acompañado por una orquesta en vivo. (Suministrada )







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Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

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