Espectáculo de Broadway llegará a Costa Rica; estos son los detalles del show que encenderá el Melico Salazar

Los bailarines de Forever Tango interpretan una de las coreografías más intensas del espectáculo, acompañado por una orquesta en vivo.

El Teatro Melico Salazar se prepara para recibir Forever Tango, el célebre espectáculo nacido en Broadway que ha conquistado los escenarios más prestigiosos del mundo y que regresa a Latinoamérica con una parada especial en Costa Rica.

El 23 y 24 de mayo, el público podrá disfrutar de una puesta en escena única que combina danza, música en vivo y una poderosa dosis de teatralidad. El brillo de esta fusión artística llevó al montaje a obtener una nominación a los Premios Tony y un Récord Guinness por su permanencia en cartelera.

De Buenos Aires a Broadway… y ahora a San José

Creado por el maestro argentino Luis Bravo, Forever Tango nació a inicios de los años noventa como un homenaje a la historia y evolución del tango: desde sus humildes orígenes en los arrabales porteños del siglo XIX hasta su reconocimiento como símbolo cultural global.

La producción cuenta con una orquesta en vivo de 12 músicos, entre ellos tres virtuosos bandoneonistas que marcan el pulso de cada número, acompañando a 14 bailarines campeones mundiales de tango.

Con 14 bailarines campeones mundiales y 12 músicos en escena, 'Forever Tango' combina sensualidad, precisión y una poderosa carga teatral que ha conquistado escenarios en más de 30 países. (Suministrada )

El resultado es un espectáculo que respira sensualidad, energía y sofisticación, con coreografías de alto nivel y un vestuario de lujo que realza la esencia de esta apasionada danza.

El montaje ha recorrido más de 30 países y ha recibido ovaciones de la crítica internacional. The New York Times lo describió como “un espectáculo que debe verse al menos una vez en la vida”, mientras que Los Angeles Times lo calificó como “tan cautivador como teatralmente impecable”.

Las entradas para este show están disponibles a través de Eticket.cr. Los precios van desde ¢32.000 (galería) hasta ¢76.000 (luneta central).

'Forever Tango', el aclamado espectáculo nominado a los Premios Tony, regresa a Latinoamérica con una parada especial en Costa Rica. (Suministrada )

El tango: una historia de pasión y resistencia

Nacido a finales del siglo XIX en los barrios marginales de Buenos Aires y Montevideo, el tango surgió como una fusión de ritmos africanos, habanera, milonga y música criolla.

En sus inicios, se bailaba entre hombres en los suburbios porteños, pero pronto cruzó el Atlántico y conquistó los salones europeos, donde su sensualidad fascinó a la alta sociedad.

Hoy, el tango es reconocido como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco, y Forever Tango constituye una de las expresiones más vibrantes de ese legado en la escena internacional.