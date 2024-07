¿Quiere aprender a hablar patuá? Un guía turístico caribeño le enseña en TikTok

¿Alguna vez se ha preguntado cómo se dicen las palabras y frases costarricenses en patuá, el dialecto que se habla mayoritariamente en Limón? La respuesta la tiene Aniel Sambola Solís, un creador de contenido vecino de Tortuguero.

Conocido en redes sociales como @anielmakenly, este joven de 31 años enseña la traducción de frases como “este mae me tiene como loco”, que significa que alguien está cansado o molesto por las acciones de otra persona. En criollo, el dialecto también conocido como patuá, la expresión se pronuncia “dis bway got mi like mad”.

Otras frases que explica son “buenos días mi amor”, la cual se traduce como “gud mawnin mi love”; “feliz día del padre” se dice “happy fada day” y “ella está en todas” se convierte en “shi deh pon erritin”. Cada vez que publica uno de sus videos, Aniel cumple con su propósito: compartir una parte de su cultura con el mundo.

Aniel Sambola nació en Bluefields, un municipio ubicado en la costa caribeña de Nicaragua. Debido a que también tiene familia en Costa Rica, comenzó a visitar este país, particularmente a Limón, desde que era pequeño. Por ello se considera a sí mismo como un tico más, ya que creció en ambos lugares y actualmente reside en Tortuguero, junto a sus dos hijos, quienes nacieron en Costa Rica.

Desde que llegó a Limón, Sambola notó que en las calles costarricenses se hablaba el mismo criollo que en su pueblo de Bluefields. Además, se percató que la comunidad caribeña en ambos sitios es muy unida: comparten la misma cocina con platillos como el rice and beans, el rondón, el platintart y el patí.

A partir de estas similitudes culturales, se le ocurrió la idea de enseñarle a otras personas a hablar criollo. También se inspiró en su propio entorno familiar, al darse cuenta de que la mayoría de sus hermanos, quienes nacieron en Costa Rica, se comunican entre sí únicamente en español, ya que no aprendieron el dialecto.

Aniel Sambola, quien tiene residencia costarricense, publica videos constantemente en su perfil de TikTok. En algunos de ellos aparece con sus hijos de 6 y 12 años, quienes también hablan patuá. (Cortesía Aniel Sambola)

El motivo de enseñar patuá en redes sociales

Una vez que se decidió a enseñar patuá a los demás, Aniel optó por dirigir su enseñanza no solo a personas afrodescendientes, sino a cualquier interesado en aprender el dialecto. Entre su público se encuentran, por ejemplo, habitantes de Limón que desean comprender un aspecto de sus raíces afro, así como personas de la Gran Área Metropolitana (GAM) apasionadas por el tema.

Así fue como, en junio de 2022, comenzó a utilizar las redes sociales para alcanzar una mayor audiencia. La actitud positiva en sus videos, que son cortos, educativos y precisos, le han permitido acumular más de 151.000 seguidores en TikTok y 9.000 en YouTube.

Desde entonces, se ha mantenido constante y ha alcanzado a personas de todo el país, especialmente en San José, Heredia y Alajuela, quienes le dejan comentarios positivos y le agradecen por su contenido.

“Si yo estoy aquí es porque Dios me puso por algún motivo. Dios sabe lo que hace y yo quiero enseñar para que la gente aprenda (...). Me enfoco en enseñar. Nunca me van a ver respondiendo un comentario o calentando mi cabeza, envenenando mi corazón, mi alma, mi vibra por un comentario negativo. Yo me hago el tonto, o no contesto, bloqueo y ya”, expresó Aniel en una entrevista con La Nación.

Además de dedicarse a publicar videos, este creador de contenido trabaja en diversas áreas. Actualmente se desempeña en el sector turístico en Tortuguero y es traductor de guías, ya que domina con facilidad el inglés americano, el criollo y el español. También ofrece clases de patuá en modalidad a distancia, las cuales coordina a través de sus redes sociales.

Fue a partir del éxito alcanzado en sus perfiles digitales que abrió una tienda virtual llamada Malenky Kolcha, donde vende productos como camisas, corras, suéteres y jarras de su marca. Al mismo tiempo, ocasionalmente explora su faceta artística y publica videos con canciones propias o covers.

Aparte de seguir promoviendo la cultura afrodescendiente en redes, Aniel planea lanzar un diccionario de criollo. Su propósito es que las personas aprendan más sobre su cultura, ya que considera que el patuá es una manera de acercarse y mantener viva sus raíces.

“Yo tuve la visión y el privilegio de entender y convivir con la misma gente caribeña, tanto allá (Bluefields) como aquí (Limón). Entonces me di cuenta que allá la gente habla criollo, que es lo mismo que aquí, pero la única diferencia es que en Costa Rica se ha ido perdiendo un poco la enseñanza (...). Como yo siempre le digo a las personas: querer es poder. Entonces, si usted quiere aprender a hablar criollo, que nadie le diga que no puede hacerlo”, finalizó el creador de contenido.

