“El trabajo que he hecho ha sido bueno. He logrado que la gente me conozca y después me juzgue. He logrado cambiar de mentalidad a quienes no les gusta mi trabajo. Mi idea es cambiar esa negatividad. Estoy muy feliz. Existen los haters y comentarios negativos, pero son necesarios para crecer en este campo. Me encanta que la gente saque tiempo de escuchar canción y poner comentarios negativos”, dijo recientemente el artista en una entrevista con Viva sobre las críticas que ha recibido por su música.