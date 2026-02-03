Entre gallo pinto, patacones y congos: así disfruta la cantante María Becerra de Costa Rica

La cantante argentina María Becerra está de visita en Costa Rica. La artista es considerada una de las voces más influyentes del pop urbano latinoamericano.

La cantante argentina María Becerra se dio cuatro gustos comiendo platillos típicos en Costa Rica; así se lo mostró a sus más de 14 millones de seguidores en Instagram.

La artista sudamericana, considerada una de las voces más influyentes del pop urbano latinoamericano, publicó en sus historias de esa red social que se encuentra en nuestro país y que ha disfrutado no solo de la naturaleza, sino de la cuchara tica.

En las publicaciones, Becerra posteó primero un video en el que se ven dos congos sobre las ramas de un árbol. Después subió fotografías de lo rico que comió en nuestro país: en una de las imágenes se ve un plato de desayuno completo a lo tico con gallo pinto, huevo revuelto, frutas picadas y hasta lo que parece un fresco de sandía.

La siguiente historia la protagonizó una preparación que nos identifica mucho: los patacones. En esta fotografía, retrató cómo se estaba friendo el plátano verde en aceite, mientras que al lado de la cocina destacó un paquete de queso fresco.

Ante consulta de La Nación, la Dirección General de Migración y Extranjería confirmó que la argentina ingresó a Costa Rica el 23 de enero y que hasta el momento no se ha registrado su salida.

Becerra, originaria de Buenos Aires, estrenó en el 2019 su disco corto 222, con el que marcó su entrada formal a la escena urbana.

La cantante argentina María Becerra cocinó unos deliciosos patacones al estilo tico. Incluso, tenía preparado un paquete de queso fresco para acompañarlos como se acostumbra en Costa Rica. (Instagram)

Unos congos que disfrutaban en un árbol también llamaron la atención de María Becerra, durante su visita a Costa Rica. (Instagram)