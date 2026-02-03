Viva

Entre gallo pinto, patacones y congos: así disfruta la cantante María Becerra de Costa Rica

La artista argentina compartió con sus 14 millones de seguidores en Instagram lo bien que la está pasando en nuestro país

Por Jessica Rojas Ch.
María Becerra anunció en Instagram que fue operada tras un embarazo ectópico. Agradeció al equipo médico y aseguró que se encuentra en casa recuperándose junto a su pareja, el cantante J Rei.
La cantante argentina María Becerra está de visita en Costa Rica. La artista es considerada una de las voces más influyentes del pop urbano latinoamericano. (Archivo)







Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

