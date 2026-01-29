Estrella de ‘Game of Thrones’ vacacionó en nuestro país: ‘Costa Rica es tan hermosa que no parece real’

La actriz británica Nathalie Emmanuel interpretó a Missandei en la afamada serie 'Game of Thrones'.

Costa Rica sigue encantando a famosos del mundo que vienen a disfrutar de nuestras bellezas naturales, así como a desconectarse de los reflectores, las alfombras rojas y todo el brillo del espectáculo.​

Así sucedió recientemente con la actriz británica Nathalie Emmanuel, conocida por sus papeles como Missandei en Game of Thrones y Megan Ramsey en la saga Rápidos y furiosos, quien se dio una escapada de su acelerada vida artística para descansar en tierras ticas.​

La intérprete, de 36 años, compartió con sus miles de seguidores en redes sociales algunas fotografías de sus vacaciones en suelo tico.​

“Costa Rica es tan hermosa que no parece real. Un recordatorio del majestuoso poder y belleza de la naturaleza”, escribió la intérprete en la publicación que hizo en Instagram y en la que posteó varias fotografías y videos.​

De acuerdo con información suministrada por la Dirección General de Migración y Extranjería, Nathalie Emmanuel estuvo en Costa Rica del 28 de diciembre del 2025 al 8 de enero del 2026.

Nathalie Emmanuel, actriz de 'Game of Thrones' y 'Rápidos y furiosos', no desaprovechó ningún momento de su paseo por Costa Rica y visitó varios atractivos naturales. (Instagram)

La actriz Nathalie Emmanuel mostró bellos paisajes de Costa Rica a sus miles de seguidores en Instagram. (Instagram)