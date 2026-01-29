Estrella de ‘Game of Thrones’ vacacionó en nuestro país: ‘Costa Rica es tan hermosa que no parece real’

Costa Rica sigue encantando a famosos del mundo que vienen a disfrutar de nuestras bellezas naturales, así como a desconectarse de los reflectores, las alfombras rojas y todo el brillo del espectáculo.
Así sucedió recientemente con la actriz británica Nathalie Emmanuel, conocida por sus papeles como Missandei en Game of Thrones y Megan Ramsey en la saga Rápidos y furiosos, quien se dio una escapada de su acelerada vida artística para descansar en tierras ticas.
La intérprete, de 36 años, compartió con sus miles de seguidores en redes sociales algunas fotografías de sus vacaciones en suelo tico.
“Costa Rica es tan hermosa que no parece real. Un recordatorio del majestuoso poder y belleza de la naturaleza”, escribió la intérprete en la publicación que hizo en Instagram y en la que posteó varias fotografías y videos.
De acuerdo con información suministrada por la Dirección General de Migración y Extranjería, Nathalie Emmanuel estuvo en Costa Rica del 28 de diciembre del 2025 al 8 de enero del 2026.