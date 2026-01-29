Viva

Estrella de ‘Game of Thrones’ vacacionó en nuestro país: ‘Costa Rica es tan hermosa que no parece real’

En su cuenta de Instagram, la intérprete publicó varias fotografías y videos de su paso por suelo tico

Por Jessica Rojas Ch.
Nathalie Emmanuel
La actriz británica Nathalie Emmanuel interpretó a Missandei en la afamada serie 'Game of Thrones'. (Archivo)







