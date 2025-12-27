Kit Harington admite que ya no quiere saber nada de ‘Juego de Tronos’ y se une a otro universo icónico de la cultura pop

Kit Harington descarta volver a 'Game of Thrones' y presta su voz a Gilderoy Lockhart en un nuevo audiolibro de 'Harry Potter' con un elenco destacado.

El actor británico Kit Harington afirmó que no desea volver a participar en proyectos relacionados con Game of Thrones y confirmó su ingreso a otro de los universos más influyentes de la cultura pop. El intérprete explicó que su etapa como Jon Snow quedó atrás tras una década marcada por una fuerte presión laboral y personal.

Harington alcanzó reconocimiento mundial gracias a su papel en la serie, basada en las novelas de George R. R. Martin. El actor participó en las ocho temporadas emitidas entre 2011 y 2019. En distintas ocasiones señaló que la exigencia del proyecto impactó su salud mental, lo que influyó en su decisión de alejarse definitivamente de esa franquicia.

Durante una entrevista con la revista Variety, publicada la semana pasada, Harington respondió a la posibilidad de prestar su voz a Jon Snow en una futura versión en audiolibro de las novelas originales. El actor descartó esa opción y dejó claro que no desea retomar ningún vínculo con ese personaje ni con ese universo narrativo.

El contexto de la entrevista se relacionó con su participación en un nuevo proyecto sonoro ligado a Harry Potter. Esta semana se lanzó el audiolibro Harry Potter y la Cámara Secreta, producido por Audible. En esta versión, Harington da voz al personaje Gilderoy Lockhart, el mago escritor y profesor obsesionado con la fama.

En la adaptación cinematográfica de la saga, Lockhart fue interpretado por Kenneth Branagh. Harington explicó que su vínculo con el mundo creado por J. K. Rowling nació a partir de los libros. El actor indicó que los leyó durante su infancia y que su edad coincidía con la del protagonista en las primeras entregas.

El redescubrimiento de la saga ocurrió años después gracias a los audiolibros narrados por Stephen Fry. Según relató, ese formato se convirtió en parte de su rutina nocturna durante los últimos seis o siete años.

El nuevo proyecto de Audible reúne a varias figuras reconocidas del cine y la televisión. Matthew Macfadyen presta su voz a Voldemort. Keira Knightley interpreta a Dolores Umbridge. Riz Ahmed encarna a Severus Snape. James McAvoy da vida a Alastor Moody.

La producción también incluye a actores vinculados con Game of Thrones. Mark Addy, quien interpretó a Robert Baratheon, da voz a Hagrid. Iwan Rheon, recordado por Ramsay Bolton, interpreta a Remus Lupin. Gemma Whelan, quien dio vida a Yara Greyjoy, participa como la profesora Sprout.

Mientras Harington descarta cualquier regreso como Jon Snow, HBO mantiene activa la expansión del universo de Game of Thrones. La serie House of the Dragon, centrada en la guerra civil de los Targaryen, tiene previsto el estreno de su tercera temporada a mediados de 2026. La producción ya cuenta con renovación para una cuarta entrega, planificada para 2028.

Otra producción confirmada es A Knight of the Seven Kingdoms. La serie se ambienta 100 años antes de los eventos de Game of Thrones. El estreno está programado para el 18 de enero de 2026 y ya recibió renovación para una segunda temporada prevista para 2027.

Además, HBO anunció una serie centrada en Jon Snow tras el final de la historia original. Ese proyecto quedó engavetado en 2024 luego de que el equipo creativo no definiera una dirección clara para la producción.

