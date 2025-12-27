Viva

Kit Harington admite que ya no quiere saber nada de ‘Juego de Tronos’ y se une a otro universo icónico de la cultura pop

Tras una década como Jon Snow, el actor explicó su ruptura con ‘Juego de Tronos’ y da un giro inesperado al incorporarse a otro universo legendario

Por O Globo / Brasil / GDA
Kit Harington descarta volver a 'Game of Thrones' y presta su voz a Gilderoy Lockhart en un nuevo audiolibro de 'Harry Potter' con un elenco destacado. (HBO)







