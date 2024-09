¿Qué es un embarazo ectópico? El diagnóstico que recibió María Becerra

La cantante pop María Becerra conmocionó a sus más de 14 millones de seguidores en Instagram al anunciar este jueves por la tarde que se sometió a una intervención quirúrgica tras un embarazo ectópico. En la publicación, Becerra aparece recostada en una cama de hospital, acompañada de su pareja Julián Reininger, conocido como J Rei, quien la sostiene de la mano.

En el mensaje, la artista explicó el delicado momento que vivió: “Ayer tuve que someterme a una intervención debido a un embarazo ectópico. Afortunadamente, todo salió bien y ya estamos con Juli en casa, recuperándome rodeada de mucho amor”.

La intérprete, que se encuentra en medio de su gira por Sudamérica, México y Estados Unidos, detalló los síntomas que experimentó: “Sentí fuertes dolores abdominales después de un ensayo. Fuimos a emergencias, donde nos informaron que el embarazo era ectópico y estaba acompañado de hemorragia”.

María Becerra anunció en Instagram que fue operada tras un embarazo ectópico. Agradeció al equipo médico y aseguró que se encuentra en casa recuperándose junto a su pareja, el cantante J Rei. (https://mariabecerraoficial.com)

Becerra expresó el impacto emocional de la experiencia, pues la pareja deseaba convertirse en padres: “Fue muy duro, pero sigue estando en nuestros planes, ya que tenemos mucho amor y una vida por delante”.

Finalmente, agradeció al equipo médico, familiares y amigos por el apoyo brindado: “Quiero que sepan que estoy bien y, como me indicaron los médicos, volveré a mi rutina y al trabajo de forma gradual”, concluyó la artista.

¿Qué es un embarazo ectópico?

El embarazo ectópico ocurre cuando el óvulo fecundado se implanta fuera del útero, usualmente en las trompas de Falopio, aunque también puede alojarse en los ovarios, el abdomen o el cuello uterino. Este tipo de gestación no puede continuar de manera normal, ya que el óvulo no sobrevive fuera del útero, y el crecimiento del tejido puede provocar hemorragias que ponen en riesgo la vida si no se trata a tiempo.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La información fue proporcionada y revisada por un periodista para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.