Reconocida actriz no puede creer lo que vive en sus vacaciones en Costa Rica: ‘Estoy realmente estupefacta’

La modelo y actriz argentina Michelle Masson se encuentra de vacaciones en Costa Rica por primera vez. Según mostró en un video en redes sociales, su llegada al país estuvo marcada de sorpresas.

Masson decidió visitar Costa Rica por su amistad con el creador de contenido costarricense Sean Williams. Él visitó Argentina meses atrás y en esa ocasión ella lo acompañó por distintos puntos de Buenos Aires. Esta vez, Williams asumió el papel de anfitrión y la guio por varios destinos costarricenses.

“Acá fue cuando me di cuenta que Costa Rica está pavimentado”, dijo la actriz mientras se trasladaban por la carretera. Este comentario generó reacciones divididas entre usuarios, debido a que algunos lo tomaron con humor y otros lo consideraron innecesario.

La argentina continuó narrando la experiencia del viaje. “Teníamos cinco horitas de viaje para nuestro destino. Pasamos por varias instancias, entre ellas la oscuridad de la noche”, afirmó mientras mostraba tomas del recorrido.

El amanecer marcó uno de los momentos más destacados de su viaje, ya que, como le sucede a otros extranjeros, el paisaje le “robó” el corazón.

“Miren lo que es este lugar... No vi ni tres cuartos de este país y ya me estoy partiendo la pera de lo abierta que me quedó la boca. Estoy realmente estupefacta con este lugar”, expresó en medio de la emoción.

La estadía de la actriz en Costa Rica apenas comienza, pues anunció que permanecería en suelo tico por un tiempo prolongado. “Así que prepárense para nuestras aventuras. Empiecen a contar porque me quedo 20 días en Costa Rica”, concluyó en el video.