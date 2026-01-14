Michael Jordan está de visita en Costa Rica

Michael Jordan, leyenda del baloncesto mundial, se encuentra nuevamente de visita en Costa Rica; así lo confirmó la Dirección General de Migración y Extranjería ante una consulta de este diario.

En tiempos recientes, la estrella de la NBA ha participado en varios torneos de pesca en nuestro país y ese podría ser el motivo de su retorno a suelo costarricense. Sin embargo, no hay confirmación de cuál sería la razón oficial de su ingreso.

Jordan entró a Costa Rica este miércoles 14 de enero del 2026.

En enero del 2025, el atleta nos visitó por primera vez. En aquella ocasión, llegó el 6 de enero a bordo de su aeronave privada, un Gulfstream G650ER con matrícula N236M. Durante ese viaje, compitió en su propio yate, el Catch 23, en la competencia de pesca Triple Crown Billfish Tournament, desarrollada en la marina Los Sueños, en playa Herradura.

En el 2025, Michael Jordan aterrizó en Costa Rica a bordo de una aeronave Gulfstream G650ER, de su propiedad. (Archivo)

Posteriormente, Jordan regresó en otras dos ocasiones para participar en las siguientes fechas de la competencia.

La del 2026 representa entonces la cuarta parada de Jordan a nuestro país. En el 2025 estuvo del 6 al 12 de enero, del 21 al 26 de ese mismo mes y del 25 de febrero al 2 de marzo.

El deportista, reconocido como uno de los atletas más destacados en la historia de la NBA, conquistó seis campeonatos con los Chicago Bulls entre 1991 y 1998. Además, se ha consolidado como uno de los empresarios más influyentes en el ámbito deportivo gracias a su línea de calzado Air Jordan, perteneciente a la marca Nike.