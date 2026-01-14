Viva

Michael Jordan está de visita en Costa Rica

La leyenda del baloncesto ha participado en varios torneos de pesca en nuestro país

Por Jessica Rojas Ch.
Michael Jordan subido en su bote Catch 23 durante el torneo de pesca en el que participó en Quepos.
A inicios del 2025, Michael Jordan participó en torneos de pesca en Costa Rica. (Archivo)







Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

