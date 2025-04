Cantante que estuvo en Picnic sufrió un embarazo ectópico y atraviesa delicada recuperación

La cantante argentina María Becerra , quien fue unas de las artistas invitadas de la pasada edición del Festival Picnic, sufrió una nueva emergencia médica, esta vez relacionada con un embarazo ectópico. Así lo confirmó su equipo en un comunicado oficial difundido este miércoles 23 de abril en sus redes sociales.

“Con el respeto que merece esta situación, y agradeciendo profundamente el cariño que tantas personas han brindado siempre a Mari y a Juli, queremos compartir un momento muy delicado que ha sucedido en las últimas horas”, expresó el texto divulgado por sus representantes.

El comunicado detalló que “Mari volvió a atravesar un embarazo ectópico que derivó en una hemorragia interna con riesgo de vida. Gracias a la rápida intervención de Juli (su pareja, J Rei), del equipo médico y del entorno que los acompaña, se logró actuar a tiempo. Mari salió sana y salva de la operación, con todo lo que eso implica. Luego de pasar por terapia intensiva, hoy se encuentra estable, en recuperación y en reposo”.

María Becerra fue operada de urgencia por un embarazo ectópico que puso en riesgo su vida nuevamente. Foto: People en Español.

El mensaje oficial añadió: “Este es un proceso de sanación profundo que requiere tiempo, cuidados y mucho amor. En este momento, su bienestar físico y emocional es la única prioridad. Sabemos que, junto a Juli, recorrerán este camino a su propio ritmo, con la fuerza y el amor que los une. Agradecemos profundamente el respeto, la empatía y el acompañamiento en este momento tan íntimo, familiar y sensible", continúa.

También agrega que “las actividades profesionales y públicas de ambos artistas quedarán suspendidas hasta nuevo aviso, priorizando por completo su recuperación. Mari y Juli agradecen de corazón el cariño, la comprensión y el respeto de siempre”.

No es la primera vez que la artista enfrenta esta situación. El año pasado, Becerra sorprendió a sus seguidores de Instagram al compartir que había sido intervenida quirúrgicamente por un embarazo ectópico. En esa ocasión, publicó una imagen desde una cama de hospital, tomada de la mano de su pareja, Julián Reininger, conocido como J Rei.

La artista confesó el impacto emocional que enfrentaron: “Fue muy duro, pero sigue estando en nuestros planes, ya que tenemos mucho amor y una vida por delante”.

El año pasado María Becerra compartió que fue sometida a una cirugía por un embarazo ectópico. (Instagram: @mariabecerra)

¿Qué es un embarazo ectópico?

El embarazo ectópico ocurre cuando el óvulo fecundado se implanta fuera del útero, usualmente en las trompas de Falopio, aunque también puede alojarse en los ovarios, el abdomen o el cuello uterino. Este tipo de gestación no puede continuar de manera normal, ya que el óvulo no sobrevive fuera del útero, y el crecimiento del tejido puede provocar hemorragias que ponen en riesgo la vida si no se trata a tiempo.

Este año, María Becerra se presentó en el Festival Picnic Centroamérica. Su participación se destacó como una de las más esperadas del evento.