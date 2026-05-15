En ‘Noticias Repretel’ un invitado sorpresa desplazó a Melissa Durán como presentadora: vea lo que sucedió

'Noticias Repretel' vivió un momento fuera de libreto en la edición meridiana de este viernes 15 de mayo.

La edición meridiana de Noticias Repretel, emitida este viernes 15 de mayo tuvo un invitado especial, que incluso desplazó por un momento a la presentadora estrella Melissa Durán de su espacio en el set.

Se trató del joven Saúl Juárez, de 13 años y estudiante de sétimo año del colegio, quien el día del traspaso de poderes llamó la atención de los televidentes de Canal 6 al realizar un reporte para el noticiero desde las afueras del Estadio Nacional. Ese día, el muchacho estaba en la actividad como parte de una práctica del club de comunicación de su centro educativo.

La periodista de Repretel que realizaba su trabajo en La Sabana lo entrevistó y hasta le dio la oportunidad de hacer comentarios sobre el traspaso. La soltura del muchacho capturó la atención de Randall Rivera, director del noticiero, quien le hizo una invitación.

Este viernes Saúl fue hasta Repretel y, acompañado por Rivera, ocupó el escritorio de Melissa frente a las cámaras.

Saúl ocupó la silla, a la que hubo que ponerle dos almohadones para que se viera más alto, y procedió a leer el teleprompter no sin antes hacer una broma porque no veía bien las letras: “Estoy miope”, dijo.

Después de un par de pequeños ajustes, Saúl quedó solo frente a la cámara y leyó con propiedad el encabezado de una nota: “Casi 400.000 personas están protegidas contra la gripe”, expresó, dando pase a una noticia al respecto del tema.

En otra intervención presentó una información sobre una feria de empleo.

Tras su participación, Saúl confesó que se sintió nervioso y que la falta de sus anteojos le jugó una mala pasada. Sin embargo, se notó que vivió la experiencia al máximo y que tiene habilidades para la comunicación.

Al cierre recibió las felicitaciones de Durán y Rivera, quien le dijo que agendara una entrevista con canal 6 dentro de cinco años para analizar una posible contratación.