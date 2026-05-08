Repretel rompió el protocolo habitual y tuvo un sorpresivo periodista en su transmisión

Repretel ha estado en transmisión continua informando sobre los pormenores del traspaso de poderes este viernes 8 de mayo, día en que Rodrigo Chaves pasó la banda presidencial a Laura Fernández.

En medio del espacio en vivo, una periodista en la calle y su director, Randall Rivera, se salieron del protocolo para invitar a un sorprendente invitado en Noticias Repretel.

La comunicadora Génesis Castillo estaba dando a conocer el ambiente en las afueras de La Sabana cuando se encontró con un joven que tenía un micrófono en mano frente a una cámara; se trataba del colegial de sétimo año Saúl Juárez, quien pertenece al club de comunicación de su colegio y estaba cubriendo la actividad.

Castillo lo abordó con evidente emoción e incluso intercambiaron lugares: el jovencito entrevistó a la periodista sobre lo que hacía en el lugar, pero eso no fue todo. Juárez vivió un momento que probablemente, al levantarse esta mañana, no le pasó por la mente; Génesis le dio su audífono y el micrófono de Noticias Repretel para brindarle un momento inolvidable.

Randall Rivera, director del noticiero, se presentó y le dijo que su nombre iba a aparecer en pantalla; simularon un pase en vivo.

“Voy a ir con Saúl Juárez hasta las afueras del Estadio Nacional para que nos cuente cuál es el ambiente en este instante en La Sabana. Saúl, muy buenos días. ¿Cómo se vive este previo del traspaso de poderes? Adelante”, le dijo Rivera al joven.

Quien tiene entre sus opciones ser periodista en el futuro le contestó con simpatía y tranquilidad: “Buenos días a todos. El día de hoy estamos en el traspaso de poderes. El ambiente ahorita está superchiva; las personas están con sus pancartas, con sus camisas apoyando a Laura Fernández y esto ha sido una experiencia, la verdad, superbonita”, dijo el jovencito.

Rivera, complacido con la presentación del joven, recibió el pase y le lanzó una propuesta: “Que nos deje el teléfono; de aquí a los 18 vamos a llamar a Recursos Humanos... Saúl, muchas gracias, un abrazo... tenés un gran futuro y te esperamos aquí en Noticias Repretel”, finalizó.