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Repretel rompió el protocolo habitual y tuvo un sorpresivo periodista en su transmisión

El director del noticiero, Randall Rivera, incluso ‘le ofreció empleo’ en en vivo. Vea el video de lo que sucedió

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Por Fiorella Montoya
Randall Rivera Vargas, periodista y director de Noticias Repretel.
Randall Rivera director de Noticias Repretel se sorprendió con el joven comunicador. (Cortesía)







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Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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