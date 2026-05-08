Abuchean ‘en vivo’ a periodista de Teletica durante traspaso de poderes: esto fue lo que pasó

El periodista de Telenoticias Adrián Marín y el resto del equipo Canal 7 que lo acompañaba recibieron gritos y abucheos durante un pase en vivo, en medio de la cobertura del traspaso de poderes en las afueras del Estadio Nacional.

Marín se encontraba informando sobre el ambiente que rodea la toma de poder de Laura Fernández, este viernes 8 de mayo, mostrando a personas con banderas de Costa Rica, carteles y demás.

En el momento en el que el comunicador informaba sobre el tema de ingresos al estadio, decidió acercarse a la entrada del estadio, donde una gran cantidad de personas hacían fila para poder ingresar.

“Nos vamos a acercar para poder conversar con alguno de ellos”, dijo el periodista, quien se encontraba identificado con el micrófono de canal 7.

Al acercarse, las personas en la fila empezaron a abuchear al comunicador gritando “fuera, fuera” a una sola voz, “fuera Canal 7″, con ademanes en sus manos de que se retiraran del lugar.

El periodista intentó continuar con su reporte e incluso entrevistó a una pareja en el lugar; pero esto último no salió en la transmisión, ya que ante los abucheos provocaron la interrupción del pase con un cambio de toma. De inmediato, el periodista Andrés Martínez, quien estaba en el set, dijo que iban a otro sector del estadio.

Quienes Están En La Fila Le Gritan “Fuera, Fuera” Al Periodista De Canal 7