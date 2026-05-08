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Abuchean ‘en vivo’ a periodista de Teletica durante traspaso de poderes: esto fue lo que pasó

El comunicador Adrián Marín y el resto del equipo de ‘Telenoticias’ se encontraban transmitiendo el ambiente en las afueras del Estadio Nacional. En el estudio de Teletica cortaron el momento

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Por Fiorella Montoya y Sofía Sánchez Ramírez
Traspaso de poderes
Un grupo de personas abucheó al periodista de Teletica. (Alonso Tenorio)







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Traspaso de poderesTeleticaTelenoticias
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

Sofía Sánchez Ramírez

Sofía Sánchez Ramírez

Periodista de entretenimiento y cultura en Viva y la Revista Dominical. Graduada como bachiller en Comunicación Social de la Universidad de Costa Rica. Estudiante activa de licenciatura en Comunicación Estratégica en la misma institución. Trabajó para sucesos, últimas horas e internacionales.

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