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Cambios en ‘Telenoticias’ confunden a Elías Alvarado: esto ocurrió en ‘vivo’

El periodista publicó el video de lo sucedido luego de una semana de ausencia en el noticiero

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Por Fiorella Montoya
Elías Alvarado
Elías Alvarado, corresponsal de Teletica, sufrió una confusión de nombres durante un pase en vivo (Instagram)







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Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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