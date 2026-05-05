Cambios en ‘Telenoticias’ confunden a Elías Alvarado: esto ocurrió en ‘vivo’

Elías Alvarado, corresponsal de Teletica, sufrió una confusión de nombres durante un pase en vivo

A Elías Alvarado, corresponsal de Teletica en Nueva York, los cambios que se han presentado con los presentadores de Telenoticias le jugaron una mala pasada. Así quedó en evidencia la noche de este lunes 4 de mayo, durante su pase en vivo.

El periodista se incorporó luego de una semana de vacaciones y, para su sorpresa, por primera vez le daban el pase en set el periodista Andrés Martínez y su compañera Stefanía Colombari. A esta última, Alvarado no ha estado acostumbrado a verla durante el noticiero, ya que ella comenzó hace poco como presentadora, fruto de los cambios establecidos por el director Rodolfo González.

Es por ello que, a la hora de devolver el pase en vivo, la costumbre hizo que Alvarado le dijera otro nombre a Colombari y tuviera que corregirse al aire.

“La información Andrés, Yesenia (Alvarado)... Stefanía, perdón”, dijo al despedir el pase, ya que Alvarado era quien estuvo a esa hora por varios noticieros y su memoria lo traicionó.

Posteriormente, ambos comunicadores se rieron del momento. Alvarado publicó una videollamada con Colombari y escribió: “Vale que ella se ríe y yo también. Una gran amiga y ahora compañera en el noti”. Mientras tanto, la periodista le contestó: “¡Qué amistad tan linda, mi querido Elías!”.

Ambos tomaron el momento de forma graciosa y continúan adaptándose a los cambios del noticiero.