¿Por qué Elías Alvarado no ha salido últimamente en ‘Telenoticias’? Esto dice el periodista sobre su ausencia

Elías Alvarado destaca a Nueva York como el escenario principal de su carrera, desde donde informa para 'Telenoticias'.

Elías Alvarado, corresponsal de Telenoticias en Nueva York, hizo una importante aclaración luego de algunas inquietudes de sus seguidores en redes sociales, ya que recientemente no se le ha visto en las ediciones del noticiero de Teletica.

La aclaración llegó cuando uno de los mensajes que recibió el comunicador costarricense decía: “Hola, Elías, un saludo desde Costa Rica, no te he vuelto a ver en las noticias, ¿aún continúas haciendo tus reportajes?”.

El tico no solo contestó la pregunta en el mensaje privado, sino que aprovechó para informar al resto de sus seguidores de lo que sucedía.

“Buenas noches, muchas gracias. Estoy de vacaciones esta semana”, afirmó.

Además, Alvarado, quien constantemente hace actualizaciones sobre la política estadounidense e información relevante alrededor de este país, dijo que los televidentes volverán a verlo el próximo lunes, cuando se acaba su periodo de vacaciones.