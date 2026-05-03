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¿Por qué Elías Alvarado no ha salido últimamente en ‘Telenoticias’? Esto dice el periodista sobre su ausencia

Constantemente, el comunicador informa desde Nueva York sobre la actualidad internacional

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Por Fiorella Montoya
Elías Alvarado destaca a Nueva York como el escenario principal de su carrera
Elías Alvarado destaca a Nueva York como el escenario principal de su carrera, desde donde informa para 'Telenoticias'. (Instagram Elías Alvarado)







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Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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