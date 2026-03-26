Elías Alvarado vivió situación que casi pone en riesgo su trabajo en Teletica: esto pasó

El periodista Elías Alvarado, corresponsal de Teletica en Estados Unidos, carga siempre su propio equipo para realizar las transmisiones para 'Telenoticias'.

El periodista Elías Alvarado, corresponsal de Teletica en Estados Unidos, vivió un momento incómodo que, de haber pasado a más, pudo haber afectado profundamente su trabajo para Telenoticias.

En un video que publicó en sus redes sociales, el comunicador narró, con un poco de gracia y diversión, que minutos previos a un pase en vivo con el noticiero de Canal 7, sucedió lo inesperado.

Alvarado había dejado listo su equipo de transmisión en un espacio para hacer el pase. En la calle había colocado el trípode, su teléfono que sirve de cámara, el micrófono, la luz y hasta su bolso con otros artículos. Mientras esperaba el momento de salir al aire, él ingresó a su carro.

Desde ahí vio cómo un vehículo parqueó cerca de donde estaba montado su set; un hombre se bajó y se dirigió hacia el equipo para llevárselo. Alvarado atinó a pitarle, por lo que el hombre volvió a ver y le preguntó si las cosas eran suyas; el periodista le respondió que sí.

“Creyó que alguien lo había puesto ahí como para basura (...) Normalmente uno pasa por la calle, la gente saca cosas y hay cosas que la gente saca buenas (...) Casi me quedo sin equipo para el pase”, contó entre risas el periodista.

La situación quedó solo en una anécdota para contar.