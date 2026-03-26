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Elías Alvarado vivió situación que casi pone en riesgo su trabajo en Teletica: esto pasó

El corresponsal de ‘Telenoticias’ narró el incómodo momento en un video que publicó en redes sociales

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Por Jessica Rojas Ch.
Elías Alvarado destaca a Nueva York como el escenario principal de su carrera
El periodista Elías Alvarado, corresponsal de Teletica en Estados Unidos, carga siempre su propio equipo para realizar las transmisiones para 'Telenoticias'. (Archivo)







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Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

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