Elías Alvarado recibió sorpresa que lo dejó ‘sin palabras’ previo a salir en vivo en ‘Telenoticias’

Elías Alvarado, reconocido corresponsal de Teletica en Nueva York, fue sorprendido por una familia costarricense con comida típica

Elías Alvarado, reconocido corresponsal de Teletica en Nueva York, recibió una grata sorpresa en los minutos previos a salir en vivo en el noticiero de este lunes. Compartió el video en sus redes sociales, donde agradeció a los responsables de alegrarle el día.

“Yo no sé qué está pasando, pero la gente nos está trayendo cosas que teníamos mucho tiempo de no comer”, dijo antes de agradecer a la familia Elizondo, quienes le llevaron algunos presentes.

Entre la comida que recibió el periodista estaban un atado (dos tapas de dulce pegadas), un sobado y una melcocha que tiene maní.

“Se los agradezco mucho; el sobado y la melcocha Saúl (su hijo) no los han probado”, expresó previo a recibir la sorpresa que verdaderamente lo dejó sin palabras.

Se trata de un retrato del periodista frente a su celular transmitiendo con el micrófono de Teletica en la mano.

“Un pequeño presente agradeciéndole la comunicación que nos brinda a toda Costa Rica, un detalle más que merecido”, afirmó la mujer que le brindó el obsequio.

“¿Por qué me hacen esto? Me siento muy honrado. Dice: ‘Desde Parrita, Asobipa (Asociación de Bienestar del Pueblo de Parrita) te saluda y agradece enormemente tu labor lejos de nuestras fronteras, un pueblo orgulloso de un tico pura vida’”, decía el retrato.

Alvarado agregó: “No solo me gusta, me llegó al corazón; de verdad que esto no es nada montado. Nos quedamos de ver para saludarnos, estoy sin palabras y ya casi voy en vivo, y ustedes me hacen esto así; es muy lindo”.

El periodista agradeció repetidamente el detalle de los costarricenses que constantemente alaban su labor en Estados Unidos.