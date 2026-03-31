Elías Alvarado recibió sorpresa que lo dejó ‘sin palabras’ previo a salir en vivo en ‘Telenoticias’

Elías Alvarado, reconocido corresponsal de Teletica en Nueva York, recibió una grata sorpresa en los minutos previos a salir en vivo en el noticiero de este lunes. Compartió el video en sus redes sociales, donde agradeció a los responsables de alegrarle el día.
“Yo no sé qué está pasando, pero la gente nos está trayendo cosas que teníamos mucho tiempo de no comer”, dijo antes de agradecer a la familia Elizondo, quienes le llevaron algunos presentes.
Entre la comida que recibió el periodista estaban un atado (dos tapas de dulce pegadas), un sobado y una melcocha que tiene maní.
“Se los agradezco mucho; el sobado y la melcocha Saúl (su hijo) no los han probado”, expresó previo a recibir la sorpresa que verdaderamente lo dejó sin palabras.
Se trata de un retrato del periodista frente a su celular transmitiendo con el micrófono de Teletica en la mano.
“Un pequeño presente agradeciéndole la comunicación que nos brinda a toda Costa Rica, un detalle más que merecido”, afirmó la mujer que le brindó el obsequio.
“¿Por qué me hacen esto? Me siento muy honrado. Dice: ‘Desde Parrita, Asobipa (Asociación de Bienestar del Pueblo de Parrita) te saluda y agradece enormemente tu labor lejos de nuestras fronteras, un pueblo orgulloso de un tico pura vida’”, decía el retrato.
Alvarado agregó: “No solo me gusta, me llegó al corazón; de verdad que esto no es nada montado. Nos quedamos de ver para saludarnos, estoy sin palabras y ya casi voy en vivo, y ustedes me hacen esto así; es muy lindo”.
El periodista agradeció repetidamente el detalle de los costarricenses que constantemente alaban su labor en Estados Unidos.