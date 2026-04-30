Viva

Rodolfo González adelanta cambios en ‘Telenoticias’: ‘Los van a ver poco a poco’

El director del noticiero asumió el cargo el pasado 17 de febrero, tras la salida de Ignacio Santos

EscucharEscuchar
Por Fiorella Montoya
Rodolfo González tomó una serie de decisiones en 'Telenoticias', entre ellas mostrar más a sus periodistas.
Rodolfo González tomó una serie de decisiones en 'Telenoticias', entre ellas mostrar más a sus periodistas. (Archivo/Archivo)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Rodolfo GonzálezTeleticaTelenoticias
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.