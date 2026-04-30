Rodolfo González adelanta cambios en ‘Telenoticias’: ‘Los van a ver poco a poco’

Rodolfo González tomó una serie de decisiones en 'Telenoticias', entre ellas mostrar más a sus periodistas.

Rodolfo González asumió la dirección de Telenoticias desde el pasado 17 de febrero; desde esa fecha se han podido observar diversos cambios en el noticiero y otros que vendrán en camino, según anunció el periodista.

Las declaraciones las hizo al medio De boca en boca, donde contó desde nuevas ideas hasta lo que podrán ver los televidentes más adelante.

“Estamos incorporando poco a poco reportajes en la edición matutina, en la meridiana, la idea es incorporarlo en la estelar. En la noche vamos a intentar abrir un espacio para entrevistas o para debates inclusive”, explicó.

González añadió: “Todo mundo los va a ver poco a poco, vamos a utilizar más la tecnología y la realidad aumentada, vamos poco a poco tratando de incorporar algunas cositas que el público nos va sugiriendo”.

En cuanto a los cambios en set, ya González se deja ver en compañía de la periodista Stefannia Colombari ; también hay más presencia de los reporteros presentando sus propios reportajes en el estudio y nuevas secciones.

González llegó a la dirección de Telenoticias tras la salida de Ignacio Santos.