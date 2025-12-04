Viva

Periodista de Teletica regresó a su trabajo tras un mes del fallecimiento de su madre: ‘Por primera vez ya no estará viendo’

La comunicadora se mostró agradecida con Canal 7 por el apoyo y la comprensión que le han mostrado en este doloroso momento

Por Jessica Rojas Ch.
Stefanía Colombari
Además de ser figura de '7 Días', la periodista Stefanía Colombari también es presentadora del espacio 'Sepamos ser libres' de Teletica Radio. (Archivo)







TeleticaStefanía Colombari
Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

