Periodista de Teletica regresó a su trabajo tras un mes del fallecimiento de su madre: ‘Por primera vez ya no estará viendo’

Además de ser figura de '7 Días', la periodista Stefanía Colombari también es presentadora del espacio 'Sepamos ser libres' de Teletica Radio.

Hace un mes, la periodista Stefanía Colombari, de Teletica, compartió con sus seguidores la dolorosa noticia del fallecimiento de su madre. La comunicadora es figura del programa 7 Días.

Este jueves 4 de diciembre, Colombari informó sobre su regreso a labores tras llevar el duelo por la pérdida de doña Grace Coto.

Una vez más, las redes sociales fueron el medio para que la periodista diera noticias sobre ella a sus seguidores. Colombari publicó una fotografía con el logo de Canal 7 y escribió: “Hoy he decidido regresar, de manera paulatina, en medio del momento más difícil de mi vida tras la partida de mi madre”.

Con este mensaje, la periodista Stefanía Colombari, de Teletica, anunció su regreso al trabajo tras la muerte de su madre. (Instagram)

Aprovechó el espacio para explicar que regresar al trabajo es un acto doloroso, pero que, además, está muy agradecida con Teletica por la comprensión, el cariño y la consideración que le han expresado.

“Hoy, por primera vez, al otro lado de la pantalla, ya no estará mi madre viendo, pero siendo ella una mujer extraordinariamente fuerte, me querría aquí y en un nuevo acto de amor, hago esto por ella”, concluyó el mensaje de Stefanía.