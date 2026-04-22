Teletica anuncia más cambios: jefe confirma ajustes en pantalla y nuevos segmentos

Nuevos segmentos y posibles cambios en el set marcan la renovación del espacio informativo de Teletica.

Teletica sigue implementando ajustes en sus principales espacios televisivos y ahora el turno es para Telenoticias, que atraviesa un proceso de transformación liderado por su nuevo director, Rodolfo González.

Uno de los cambios más visibles se dio esta semana, cuando el propio González apareció frente a cámaras durante la emisión vespertina del noticiero, acompañado por la periodista Stefanía Colombari.

Este movimiento forma parte de una estrategia más amplia que incluye el regreso al formato de dos presentadores por edición.

Según explicó el director, la intención es potenciar el talento interno y darle mayor protagonismo en pantalla a periodistas tanto del noticiero como de la plataforma digital del canal.

“Estamos en un proceso. Ahora nos estamos enfocando en darle mayor participación en pantalla a nuestro talento, tanto al personal de Telenoticias como al de Teletica.com, que poco a poco se incorpora y asume una participación más activa en televisión”, detalló a Teletica.com.

Rodolfo González apareció en pantalla junto a Stefanía Colombari como parte de los cambios en 'Telenoticias'. (Archivo. )

La renovación no se limita a la conducción. Desde que asumió la dirección el pasado 17 de febrero, González impulsó la incorporación de nuevos contenidos.

Entre ellos destacan dos segmentos que ya forman parte de la programación. Una se llama Las dos caras de la moneda, que según el jefe de Telenoticias busca contrastar opiniones, a favor y en contra, en temas de interés nacional.

Mientras que la otra sección es Telenoticias explica. “Como su nombre lo dice, explica de manera sencilla un tema relevante que, en ocasiones, no se comprende totalmente”, indicó el director.

De acuerdo con Teletica, además, el noticiero fortaleció el periodismo interpretativo con reportajes de profundidad y coberturas especiales.

Los cambios, sin embargo, no se detendrán en el corto plazo. González adelantó que ya trabajan en nuevas modificaciones e incluso contemplan una renovación del estudio.